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    Futbalová kauza s rasistickým podtextom. Obranca Kapverd prehovoril pred duelom s Argentínou

    Sidny Lopes Cabral (13)
    Sidny Lopes Cabral (13) (Autor: TASR/AP)
    TASR|2. júl 2026 o 20:41
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    Po šampionáte prestúpi do Trabzonsporu, pred ním však prehovoril o rasistických útokoch, ktorým čelil v posledných mesiacoch.

    Kapverdský futbalový reprezentant Sidny Lopes Cabral priblížil pred šestnásťfinálovým zápasom majstrovstiev sveta proti Argentíne (4. júla o 0.00 SELČ) svoj boj s rasizmom.

    Dvadsaťtriročný ľavý obranca sa stal terčom nenávistných útokov v nižších ligách v Nemecku či na sociálnych sieťach po kontroverznom stretnutí Ligy majstrov za Benficu v uplynulej sezóne.

    Cabrala krivo obvinili fanúšikovia z nelojálneho správania voči klubu, keď si údajne vymenil dres s Viniciusom Juniorom.

    Malo sa tak stať počas duelu LM, keď rozhodca vylúčil jeho spoluhráča Gianlucu Prestianniho za verbálne urážky brazílskej hviezdy.

    „Dostával som množstvo urážlivých správ, čelil som aj rasistickým útokom a nadávkam do opíc.

    V istej chvíli som musel vypnúť telefón a zablokovať možnosť pridávať komentáre pod moje príspevky,“ citovala Cabrala agentúra DPA.

    Obrancu Kapverd naďalej poburujú správy o rasistických útokoch po prehrách.

    „Je hrozné, že sa to deje aj v roku 2026. Hráči

    reprezentujú svoju krajinu a stále sa s nimi takto zaobchádza. Je to neprijateľné,“ dodal 23-ročný Cabral, ktorý po šampionáte prestúpi do tureckého Trabzonsporu.

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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sidny Lopes Cabral (13)
    Sidny Lopes Cabral (13)
    Futbalová kauza s rasistickým podtextom. Obranca Kapverd prehovoril pred duelom s Argentínou
    dnes 20:41
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sidny Lopes Cabral (13)
    Sidny Lopes Cabral (13)
    Futbalová kauza s rasistickým podtextom. Obranca Kapverd prehovoril pred duelom s Argentínou
    dnes 20:41
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