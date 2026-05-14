Mužský štvorkajak končí, ženský atakoval prvú priečku. Postup si vybojovali aj jednotlivci

Štyri z piatich slovenských lodí si vybojovali postup do semifinále vo štvrtkovom predpoludňajšom programe 2. kola Svetového pohára rýchlostných kanoistov v nemeckom Brandenburgu.
Z rozjázd sa prebojovali ďalej ženský štvorkajak na trati 500 m v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová, Bianka Sidová z 2. miesta.
Postup si vybojovali Csaba Zalka v K1 200 m a Peter Kizek v C1 500 m, obaja z 3. priečky.
Ďalej ide aj Romana Švecová v K1 1000 m, ktorá obsadila 6. pozíciu.
Do semifinále nepostúpil iba mužský štvorkajak K4 na 500 metrov v zložení Denis Myšák, Dominik Doktorík, Csaba Zalka, Juraj Kukučka. Táto posádka obsadila nepostupové 8. miesto.