Spory šli bokom. Štvorkajak získal na ME striebro na olympijskej päťstovke

ME v rýchlostnej kanoistike v Mníchove

Slováci tak obhájili striebro z ME 2021 v Poznani.

Vo finále finišoval druhý so stratou +0,595 na domácu nemeckú loď v zostave Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacon Schopf, Max Lemke.

Slovenský štvorkajak v zložení Samuel Baláž, Denis Myšák, Csaba Zalka, Adam Botek získal na ME v Mníchove striebornú medailu v K4 na 500 m.

"Prvá jazda nebola najideálnejšia, semifinálová už bola lepšia a finále nám naozaj vyšlo. Rozhodovali milimetre, malé detaily a mali sme aj športové šťastie, ktoré je potrebné.

Je skvelé, že sme zakončili túto sezónu ziskom medaily. Ak by sme ju nevybojovali, veľmi by nám chýbala," uviedol pre TASR Zalka.

Aj Botek mal zo zisku cenného kovu veľkú radosť.

"Nevyzeralo to najlepšie, lebo po nevydarenej rozjazde sme dnes museli ísť semifinále. Podarilo sa nám však dobre zregenerovať. Vo finále bol veľmi dôležitý finiš. V závere pretekov boli vlny a trochu sme sa mykli.

Keby sme sa mykli ešte viac, zrejme by z toho nebolo striebro, lebo rozdiely boli veľmi malé, no našťastie to dopadlo dobre. Medaila hreje, je veľmi pekná. Teraz sa pokúsim čo najlepšie skoncentrovať na nedeľňajšie finále K2 na 500 m, ktoré absolvujem spoločne s Erikom Vlčekom," povedal "zadák" slovenskej lode.