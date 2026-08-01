Baláž kraľoval na Zemníku. Zvíťazil s náskokom vyše štyroch sekúnd

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž. (Autor: TASR)
TASR|1. aug 2026 o 08:31
ShareTweet0

Baláž vyhral K1 na 1000 m, Švecová dominovala ženám.

Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž získal titul majstra SR v K1 na 1000 m.

Na bratislavskom Zemníku triumfoval vo finále suverénnym spôsobom s náskokom 4,322 s pred Martinom Bábikom.

Tretí skončil Balážov „parťák" z K2 na 500 m Adam Botek.

Medzi singlkanoistami sa z víťazstva tešil Artur Kalaber, keď o vyše osemnásť sekúnd predstihol Petra Kizeka.

V K1 žien bola najrýchlejšia Romana Švecová, ďalšie prvenstvo pridala v K2 po boku Diany Husárikovej. V mužskom dvojkajaku uspeli Dominik Doktorík s Jurajom Kukučkom.

MSR v rýchlostnej kanoistike na krátkych tratiach

Finále na 1000 m:

Muži: K1: 1. Samuel Baláž (ŠKP Bratislava) 3:31,495 min, 2. Martin Bábik (Sĺňava Piešťany) 3:35,817, 3. Adam Botek (ŠKP Bratislava) 3:36,577

C1: 1. Artur Kalaber (ŠKP Bratislava) 4:04,561, 2. Peter Kizek (TTS Trenčín) 4:22,883, 3. Patrik Ružič (ŠKP Bratislava) 4:28,962

K2: 1. Dominik Doktorík, Juraj Kukučka (ŠKP Bratislava) 3:30,184

Ženy: K1: 1. Romana Švecová (Sĺňava Piešťany) 4:02,701

K2: 1. Diana Husáriková, Romana Švecová (ŠKP Bratislava/Sĺňava Piešťany) 1:57,552


Vodné športy

    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž.
    Baláž kraľoval na Zemníku. Zvíťazil s náskokom vyše štyroch sekúnd
    dnes 08:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Baláž kraľoval na Zemníku. Zvíťazil s náskokom vyše štyroch sekúnd