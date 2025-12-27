VIDEO: Kanaďania provokovali pred a po zápase s Čechmi. Kapitán a zväz sa ospravedlnili

Kanadský hokejista Porter Martone (22) sa teší z gólu v zápase základnej B-skupiny Česko - Kanada na MS hráčov do 20 rokov.
Sportnet|27. dec 2025 o 21:06
Zámorský tím prehral s tímom Česka na predchádzajúcich dvoch MS vo štvrťfinále.

Kanadskí hokejisti vyhrali v úvodnom stretnutí na majstrovstvách sveta juniorov 2026 v skupine B v Minneapolise nad Českom 7:5. Favorit však po 37 minútach prehrával 2:3 a ešte v tretej tretine bol vyrovnaný stav 4:4.

Zámorský tím nemá dobré skúsenosti s Čechmi, keď na predchádzajúcich dvoch MS s nimi prehral vo štvrťfinále a zhodne obsadil piate miesto.

Kanada to chcela vrátiť súperovi hneď v otváracom súboji na tohtoročnom šampionáte. Už počas rozkorčuľovania niektorí hráči provokovali prekročením červenej čiary.

Zároveň ich znervózňovali aj dotykmi s hokejkami.

VIDEO: Hráči Kanady provokovali Čechov už pred zápasom

To však nebolo všetko. Kanaďania v tretej tretine strelili štyri góly a dokázali si pripísať prvý triumf na turnaji.

Ich kapitán Porter Martone zaznamenal presný zásah na 7:4 do prázdnej brány, no potom sa voči českému tímu a jeho hráčovi Adamovi Novotnom zachoval nešportovo.

VIDEO: Martone a jeho reakcia po góle

Po zápase však zareagoval: „Musím sa ospravedlniť za svoje konanie na konci zápasu. Je to neprijateľné a nemôže sa to stať. Ako kapitán tohto tímu tým dávam zlý príklad ostatným chalanom… Beriem za to plnú zodpovednosť.“

Neúctu voči súperovi Kanaďania potvrdili aj po stretnutí, keď si nepodali s Čechmi ruky. Zväz však reagoval a na sociálnej sieti X sa k tomu vyjadril.

„Po zápase opustil kanadský juniorský národný tím ľad skôr, než si podal ruky s Českom. Hockey Canada berie za toto pochybenie plnú zodpovednosť a za našu chybu sme sa ospravedlnili tímu, Českému zväzu ľadového hokeja a IIHF.“

VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada

Druhé stretnutie čaká výber kouča Patrika Augustu v noci zo sobotu na nedeľu, od 2.30 h SEČ nastúpi proti Dánsku. Nováčik elitnej skupiny podľahol vo svojom prvom vystúpení Fínsku 2:6.

