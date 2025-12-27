VIDEO: Kanaďania provokovali pred a po zápase s Čechmi. Kapitán a zväz sa ospravedlnili

Kanadskí hokejisti vyhrali v úvodnom stretnutí na majstrovstvách sveta juniorov 2026 v skupine B v Minneapolise nad Českom 7:5. Favorit však po 37 minútach prehrával 2:3 a ešte v tretej tretine bol vyrovnaný stav 4:4.
- Informácie o MS v hokeji do 20 rokov 2026 (prehľad)
- Program, výsledky a tabuľky na MS v hokeji do 20 rokov 2026
- Program a výsledky Slovenska na MS v hokeji do 20 rokov 2026
Zámorský tím nemá dobré skúsenosti s Čechmi, keď na predchádzajúcich dvoch MS s nimi prehral vo štvrťfinále a zhodne obsadil piate miesto.
Kanada to chcela vrátiť súperovi hneď v otváracom súboji na tohtoročnom šampionáte. Už počas rozkorčuľovania niektorí hráči provokovali prekročením červenej čiary.
Zároveň ich znervózňovali aj dotykmi s hokejkami.
VIDEO: Hráči Kanady provokovali Čechov už pred zápasom
To však nebolo všetko. Kanaďania v tretej tretine strelili štyri góly a dokázali si pripísať prvý triumf na turnaji.
Ich kapitán Porter Martone zaznamenal presný zásah na 7:4 do prázdnej brány, no potom sa voči českému tímu a jeho hráčovi Adamovi Novotnom zachoval nešportovo.
VIDEO: Martone a jeho reakcia po góle
Po zápase však zareagoval: „Musím sa ospravedlniť za svoje konanie na konci zápasu. Je to neprijateľné a nemôže sa to stať. Ako kapitán tohto tímu tým dávam zlý príklad ostatným chalanom… Beriem za to plnú zodpovednosť.“
Neúctu voči súperovi Kanaďania potvrdili aj po stretnutí, keď si nepodali s Čechmi ruky. Zväz však reagoval a na sociálnej sieti X sa k tomu vyjadril.
„Po zápase opustil kanadský juniorský národný tím ľad skôr, než si podal ruky s Českom. Hockey Canada berie za toto pochybenie plnú zodpovednosť a za našu chybu sme sa ospravedlnili tímu, Českému zväzu ľadového hokeja a IIHF.“
VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Kanada
Druhé stretnutie čaká výber kouča Patrika Augustu v noci zo sobotu na nedeľu, od 2.30 h SEČ nastúpi proti Dánsku. Nováčik elitnej skupiny podľahol vo svojom prvom vystúpení Fínsku 2:6.