Kríza v kabíne Uruguaja. Hviezdy sa postavili proti trénerovi pred kľúčovým duelom

Uruguajská futbalová reprezentácia sa musí pred kľúčovým zápasom na majstrovstvách sveta vysporiadať s vnútornou krízou.
Podľa medializovaných informácií sa viaceré opory tímu postavili proti trénerovi Marcelovi Bielsovi a pred stretnutím so Španielskom žiadajú zmenu jeho prístupu.
Uruguajčania zatiaľ v H-skupine nenaplnili očakávania. Na úvod remizovali so Saudskou Arábiou 1:1 a po ďalšej remíze s Kapverdami (2:2) potrebujú na postup do vyraďovacej fázy zrejme zdolať úradujúcich majstrov Európy.
Kolumbijský El Espectador, ESPN či denník Marca informovali, že kapitán mužstva Federico Valverde a ďalší stredopoliari Rodrigo Bentancur s Manuelom Ugartem iniciovali stretnutie s argentínskym koučom a kritizovali náročné tréningy, vyčerpanie hráčov a príliš riskantný herný systém.
Program a výsledky Uruguaja na MS 2026
Pred duelom s „La Furia Roja“ údajne presadzovali kompaktnejšiu a defenzívne istejšiu taktiku.
Bielsa mal podľa medializovaných informácií reagovať na iniciatívu hráčov nahnevane a následne pred mužstvom vystúpil s dlhým prejavom.
Agentúra DPA uviedla, že časť kabíny obvinil zo snahy vytlačiť ho z funkcie a pripomenula, že napätie v uruguajskej reprezentácii nie je novinka.
Už po vypadnutí v semifinále Copa America v roku 2024 kritizoval metódy 70-ročného Argentínčana útočník Luis Suarez, ktorý po odchode z národného tímu hovoril o „toxickej atmosfére“ vytváranej Bielsom.
Incident vyplával na povrch len niekoľko hodín pred záverečným súbojom v skupine. Zápas v mexickej Guadalajare má úvodný výkop v sobotu o 2.00 SELČ.
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