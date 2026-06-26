    Uruguaj
    Uruguaj
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina H
    Guadalajara
    02:00
    Španielsko
    Španielsko

    Kríza v kabíne Uruguaja. Hviezdy sa postavili proti trénerovi pred kľúčovým duelom

    Tréner uruguajskej reprezentácie Marcelo Bielsa (v strede) hovorí so svojimi hráčmi.
    Tréner uruguajskej reprezentácie Marcelo Bielsa (v strede) hovorí so svojimi hráčmi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 17:02
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    Pred stretnutím so Španielskom žiadajú zmenu jeho prístupu.

    Uruguajská futbalová reprezentácia sa musí pred kľúčovým zápasom na majstrovstvách sveta vysporiadať s vnútornou krízou.

    Podľa medializovaných informácií sa viaceré opory tímu postavili proti trénerovi Marcelovi Bielsovi a pred stretnutím so Španielskom žiadajú zmenu jeho prístupu.

    Uruguajčania zatiaľ v H-skupine nenaplnili očakávania. Na úvod remizovali so Saudskou Arábiou 1:1 a po ďalšej remíze s Kapverdami (2:2) potrebujú na postup do vyraďovacej fázy zrejme zdolať úradujúcich majstrov Európy.

    Kolumbijský El Espectador, ESPN či denník Marca informovali, že kapitán mužstva Federico Valverde a ďalší stredopoliari Rodrigo Bentancur s Manuelom Ugartem iniciovali stretnutie s argentínskym koučom a kritizovali náročné tréningy, vyčerpanie hráčov a príliš riskantný herný systém.

    Program a výsledky Uruguaja na MS 2026

    16.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 5
    Saudská Arábia
    Saudská Arábia
    1 - 1
    Uruguaj
    Uruguaj
    Miami | Miami
    22.06. 00:00
    | Skupina H | Matchday 11
    Uruguaj
    Uruguaj
    2 - 2
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    27.06. 02:00
    | Skupina H | Matchday 16
    Uruguaj
    Uruguaj
    vs.
    Španielsko
    Španielsko
    Guadalajara | Guadalajara

    Pred duelom s „La Furia Roja“ údajne presadzovali kompaktnejšiu a defenzívne istejšiu taktiku.

    Bielsa mal podľa medializovaných informácií reagovať na iniciatívu hráčov nahnevane a následne pred mužstvom vystúpil s dlhým prejavom.

    Agentúra DPA uviedla, že časť kabíny obvinil zo snahy vytlačiť ho z funkcie a pripomenula, že napätie v uruguajskej reprezentácii nie je novinka.

    Už po vypadnutí v semifinále Copa America v roku 2024 kritizoval metódy 70-ročného Argentínčana útočník Luis Suarez, ktorý po odchode z národného tímu hovoril o „toxickej atmosfére“ vytváranej Bielsom.

    Incident vyplával na povrch len niekoľko hodín pred záverečným súbojom v skupine. Zápas v mexickej Guadalajare má úvodný výkop v sobotu o 2.00 SELČ.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina H

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠpanielskoŠpanielskoESP
    2
    1
    1
    0
    4:0
    4
    V
    R
    2
    UruguajUruguajURY
    2
    0
    2
    0
    3:3
    2
    R
    R
    3
    KapverdyKapverdyCPV
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    4
    Saudská ArábiaSaudská ArábiaSAU
    2
    0
    1
    1
    1:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner uruguajskej reprezentácie Marcelo Bielsa (v strede) hovorí so svojimi hráčmi.
    Tréner uruguajskej reprezentácie Marcelo Bielsa (v strede) hovorí so svojimi hráčmi.
    Kríza v kabíne Uruguaja. Hviezdy sa postavili proti trénerovi pred kľúčovým duelom
    dnes 17:021
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner uruguajskej reprezentácie Marcelo Bielsa (v strede) hovorí so svojimi hráčmi.
    Tréner uruguajskej reprezentácie Marcelo Bielsa (v strede) hovorí so svojimi hráčmi.
    Kríza v kabíne Uruguaja. Hviezdy sa postavili proti trénerovi pred kľúčovým duelom
    dnes 17:021
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