Tréner Kanady zámerne klamal, aby zmiatol súpera. Južná Afrika chce písať na MS históriu

Program šestnásťfinále futbalových MS 2026 otvoria v nedeľu o 21.00 h SELČ v Los Angeles dva tímy, ktoré sa vo vyraďovacej fáze na svetovom šampionáte predstavia po prvýkrát.
Kanada, jeden zo spoluhostiteľov turnaja, bude čeliť Juhoafrickej republike.
Kanaďania obsadili v B-skupine 2. miesto za Švajčiarskom po remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou, víťazstve 6:0 nad Katarom a prehre 1:2 so Švajčiarskom.
Štyri body stačili na 2. priečku aj Juhoafričanom v A-skupine, keď po úvodnej prehre 0:2 s Mexikom remizovali 1:1 s Českom a postup si zaistili víťazstvom 1:0 nad Kórejskou republikou.
Tieto krajiny sa stretnú na súťažnej úrovni prvýkrát. Víťaz nastúpi v osemfinále 4. júla v Houstone proti úspešnejšiemu z dvojice Holandsko – Maroko.
Davies ako klamlivý manéver
Najväčšia hviezda „javorových listov“ sa na šampionáte ešte nepredstavila. Tréner Jesse Marsch vyhlásil, že Alphonso Davies „je pripravený a bude hrať“, pričom dodal, že sa ešte len ukáže, či hráč mníchovského Bayernu nastúpi v základnej zostave.
Marsch však tvrdil aj pred zápasom proti Švajčiarsku, že Davies bude k dispozícii, čo napokon nebola pravda.
„Alphonso ešte nebol pripravený. Využil som ho ako klamlivý manéver,“ priznal Marsch podľa agentúry DPA.
Dvadsaťpäťročný ľavý obranca chýbal Kanade pre svalové zranenie. „Je naším kapitánom a najlepším hráčom,“ pokračoval americký kormidelník a dodal, že Davies má „zásadný vplyv – po fyzickej stránke, svojím herným štýlom, ale aj mentálne“.
Kanaďania majú vo svojich radoch aj strelca hetriku, proti Kataru sa ním blysol Jonathan David.
Južná Afrika verí vo svoje schopnosti
„Bafana Bafana“ veria, že po historickom postupe môžu zájsť ešte ďalej.
„Cítim neuveriteľnú hrdosť a vďačnosť. Zapísali sme sa do histórie. Nebolo to jednoduché, ale som nadšený, že sa nám to podarilo.
Teraz sa sústredíme na víťazstvo v ďalšom zápase. Vieme, že to dokážeme,“ povedal juhoafrický krídelník Tshepang Moremi podľa webu šampionátu po víťazstve nad Kórejskou republikou.
Rovnaké sebavedomie vyjadril aj jeho spoluhráč Relebohile Mofokeng: „Budeme bojovať, aby sme sa dostali čo najďalej.
Skutočne veríme vo svoje schopnosti. Juhoafrický futbal napreduje zo sezóny na sezónu. Táto generácia je skutočne výnimočná.
Verím, že hrám po boku niektorých z najlepších hráčov na svete. Ich výkony sú vynikajúce.
Musíme len naďalej tvrdo pracovať, aby sme našu krajinu posunuli vyššie na svetovej futbalovej mape.“
MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále
Juhoafrická republika - Kanada
Rozhodujú: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)
Predpokladané zostavy:
Juhoafrická republika: Williams - Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau - Mbatha, Mokoena - Maseko, Mofokeng, Appollis - Makgopa
Kanada: Crepeau - Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Saliba, Eustaquio, Ahmed - David, Larin
MS vo futbale 2026 - známe dvojice šestnásťfinále
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
| Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off