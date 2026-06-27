    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Vyraďovacia fáza, 1 play off
    Los Angeles
    21:00
    Kanada
    Kanada
    PrehľadPreview

    Tréner Kanady zámerne klamal, aby zmiatol súpera. Južná Afrika chce písať na MS históriu

    Tréner Kanady Jesse Marsch oslavuje víťazstvo na MS vo futbale 2026.
    Tréner Kanady Jesse Marsch oslavuje víťazstvo na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|27. jún 2026 o 09:44
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    Vyraďovaciu fázu odštartujú dva tímy, ktoré sa v tejto fáze šampionátu predstavia prvýkrát v histórii.

    Program šestnásťfinále futbalových MS 2026 otvoria v nedeľu o 21.00 h SELČ v Los Angeles dva tímy, ktoré sa vo vyraďovacej fáze na svetovom šampionáte predstavia po prvýkrát.

    Kanada, jeden zo spoluhostiteľov turnaja, bude čeliť Juhoafrickej republike.

    Kanaďania obsadili v B-skupine 2. miesto za Švajčiarskom po remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou, víťazstve 6:0 nad Katarom a prehre 1:2 so Švajčiarskom.

    Štyri body stačili na 2. priečku aj Juhoafričanom v A-skupine, keď po úvodnej prehre 0:2 s Mexikom remizovali 1:1 s Českom a postup si zaistili víťazstvom 1:0 nad Kórejskou republikou.

    Tieto krajiny sa stretnú na súťažnej úrovni prvýkrát. Víťaz nastúpi v osemfinále 4. júla v Houstone proti úspešnejšiemu z dvojice Holandsko – Maroko.

    Davies ako klamlivý manéver

    Najväčšia hviezda „javorových listov“ sa na šampionáte ešte nepredstavila. Tréner Jesse Marsch vyhlásil, že Alphonso Davies „je pripravený a bude hrať“, pričom dodal, že sa ešte len ukáže, či hráč mníchovského Bayernu nastúpi v základnej zostave.

    Marsch však tvrdil aj pred zápasom proti Švajčiarsku, že Davies bude k dispozícii, čo napokon nebola pravda.

    „Alphonso ešte nebol pripravený. Využil som ho ako klamlivý manéver,“ priznal Marsch podľa agentúry DPA.

    Dvadsaťpäťročný ľavý obranca chýbal Kanade pre svalové zranenie. „Je naším kapitánom a najlepším hráčom,“ pokračoval americký kormidelník a dodal, že Davies má „zásadný vplyv – po fyzickej stránke, svojím herným štýlom, ale aj mentálne“.

    Kanaďania majú vo svojich radoch aj strelca hetriku, proti Kataru sa ním blysol Jonathan David.

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    Južná Afrika verí vo svoje schopnosti

    „Bafana Bafana“ veria, že po historickom postupe môžu zájsť ešte ďalej.

    „Cítim neuveriteľnú hrdosť a vďačnosť. Zapísali sme sa do histórie. Nebolo to jednoduché, ale som nadšený, že sa nám to podarilo.

    Teraz sa sústredíme na víťazstvo v ďalšom zápase. Vieme, že to dokážeme,“ povedal juhoafrický krídelník Tshepang Moremi podľa webu šampionátu po víťazstve nad Kórejskou republikou.

    Rovnaké sebavedomie vyjadril aj jeho spoluhráč Relebohile Mofokeng: „Budeme bojovať, aby sme sa dostali čo najďalej.

    Skutočne veríme vo svoje schopnosti. Juhoafrický futbal napreduje zo sezóny na sezónu. Táto generácia je skutočne výnimočná.

    Verím, že hrám po boku niektorých z najlepších hráčov na svete. Ich výkony sú vynikajúce.

    Musíme len naďalej tvrdo pracovať, aby sme našu krajinu posunuli vyššie na svetovej futbalovej mape.“

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Juhoafrická republika - Kanada

    Rozhodujú: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)

    Predpokladané zostavy:

    Juhoafrická republika: Williams - Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau - Mbatha, Mokoena - Maseko, Mofokeng, Appollis - Makgopa

    Kanada: Crepeau - Johnston, Cornelius, De Fougerolles, Laryea - Buchanan, Saliba, Eustaquio, Ahmed - David, Larin

    MS vo futbale 2026 - známe dvojice šestnásťfinále

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Uruguaj
    Uruguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Kanady Jesse Marsch oslavuje víťazstvo na MS vo futbale 2026.
    Tréner Kanady Jesse Marsch oslavuje víťazstvo na MS vo futbale 2026.
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner Kanady Jesse Marsch oslavuje víťazstvo na MS vo futbale 2026.
    Tréner Kanady Jesse Marsch oslavuje víťazstvo na MS vo futbale 2026.
    Tréner Kanady zámerne klamal, aby zmiatol súpera. Južná Afrika chce písať na MS históriu
    dnes 09:44
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