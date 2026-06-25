    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    25.06.2026, Skupina A
    1 - 0
    0:0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
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    Dva zápasy nehrala takmer nič, potom stačil jediný gól. Južná Afrika si vybojovala priamy postup

    Južná Afrika oslavuje postup z A-skupiny.
    Fotogaléria (47)
    Južná Afrika oslavuje postup z A-skupiny. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|25. jún 2026 o 06:36
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    Južná Afrika dnes zdolala Južnú Kóreu v skupine A na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Južná Afrika - Kórejská republika 1:0 (0:0)

    Gól: 63. Maseko

    Rozhodcovia: Tello - Belatti, Chade (všetci Arg.)

    ŽK: Modiba - Cho Gue-Sung

    Diváci: 51.243

    JAR: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Sithole - Maseko (75. Rayners), Mofokeng (81. Adams), Appollis (62. Moremi) - Makgopa

    Kór. rep.: Kim Seung-gyu - Lee Han-beom, Kim Min-jae (66. Park Jin-Seob), Lee Gi-hyuk - Seol Young-Woo, Paik Seung-ho (46. Kim Jin-Gyu), Hwang In-beom, Lee Tae-Seok (46. Castrop) - Lee Kang-in, Hwang Hee-Chan (46. Son Heung-Min) - Oh Hyeon-Gyu (74. Cho Gue-Sung)

    Futbalisti Juhoafrickej republiky v rozhodujúcom zápase prekvapujúco zdolali Kórejskú republiku tesne 1:0 a na jej úkor postúpili z druhého miesta základne A-skupiny majstrovstiev sveta. O víťazný a postupový gól sa postaral v 63. minúte útočník Thapelo Maseko.

    Pre hráčov JAR je to premiérová účasť vo vyraďovacej časti svetových šampionátov, v šestnásťfinále narazia 28. júna v Inglewood na Kanadu.

    Kórejská republika, ktorej stačila na priamy postup aj remíza, má na konte tri body a bude čakať na výsledky ďalších tímov na tretích miestach tabuliek.

    Fotogaléria zo zápasu Južná Afrika - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Soth Africa's Ronwen Williams (1), Sphephelo Sithole (13) and teammates dance after winning the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    South Africa's Jayden Adams (23) dances with his teammates after a 1-0 win in the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    South Africa head coach Hugo Broos, right, celebrates after his team won the World Cup Group A soccer match against South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    South Korea's Son Heung-min (7) reacts after the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    47 fotografií
    South Africans celebrate after winning the World Cup Group A soccer match against South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth African players celebrate after winning the World Cup Group A soccer match against South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea players react at the end of the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa player celebrate at the end of the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Samukelo Kabini (18) celebrates with teammate Aubrey Modiba (6) after the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Jens Castrop (23) battles for the ball with South Africa's Iqraam Rayners (15) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea players react at the end of the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa goalkeeper Ronwen Williams (1) saves a shot at goal during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Evidence Makgopa (17), left, fights for the ball with South Korea's Lee Gi-hyeok (3) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Evidence Makgopa (17). right, vies for the ball with South Korea's Jens Castrop (23) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko (12) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko (12) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19) takes the goal past South African players during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) battles for the ball with South Africa's Khuliso Mudau (20) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko (12) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko (12) scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Jens Castrop (23), left, heads for the ball with South Africa's Thapelo Maseko (12) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) and South Africa's Khuliso Mudau (20) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Jens Castrop (23) and South Africa's Thapelo Maseko (12) vie for a head ball during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Addison Simmons) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Jens Castrop (23), left, heads for the ball with South Africa's Thapelo Maseko (12) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Han-beom (2) fights for the ball with South Africa's Oswin Appollis (7) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) controls the ball against South Africa's Thapelo Maseko (12) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Evidence Makgopa (17), left, heads for the ball during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Seol Young-woo (22) falls during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Mbekezeli Mbokazi (14) kicks the ball during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Kim Min-jae (4) and South Africa's Oswin Appollis (7) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea head coach Hong Myung-bo looks on during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19) battle for the ball with South Africa's Sphephelo Sithole (13) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19) battles for the ball with South Africa's Sphephelo Sithole (13) and Thapelo Maseko (12) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Khuliso Mudau (20), left, duels for the balls with South Korea's Hwang Hee-chan (11) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa head coach Hugo Broos talks to South Africa's Relebohile Mofokeng (10) and Evidence Makgopa (17) during the hydration break at the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko (12) and South Korea's Hwang Hee-chan (11) battle along the line during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Addison Simmons) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko (12) drives the ball past South Korea's Lee Gi-hyeok (3) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Han-beom (2) andSouth Africa's Oswin Appollis (7) run for the ball during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korean players huddle during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19), right, duels for the balls with South Africa's Khuliso Mudau (20) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Gi-hyeok (3) and South Africa's Evidence Makgopa (17) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Evidence Makgopa (17) tries to avoid South Korea's Hwang In-beom (6) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Sofia Yaker) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTeam Korea at hydration break during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Seol Young-woo (22), left, duels for the balls with South Africa's Mbekezeli Mbokazi (14) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Moises Castillo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Facundo Tello, of Argentina, listens to South Korea's Lee Kang-in (19) during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Addison Simmons) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTeam South Korea during the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Dolores Ochoa) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa players pose for a team photo ahead of the World Cup Group A soccer match between South Africa and South Korea in Guadalupe, near Monterrey, Mexico, Wednesday, June 24, 2026. (AP Photo/Matias Delacroix) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    3
    3
    0
    0
    6:0
    9
    V
    V
    V
    2
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    3
    1
    1
    1
    2:3
    4
    V
    R
    P
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    P
    P
    V
    4
    ČeskoČeskoCZE
    3
    0
    1
    2
    2:6
    1
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Južná Afrika - Južná Kórea

    I. polčas:

    V úvode zápasu mali tlak papieroví favoriti z Juhokórejskej republiky, ktorí mohli ísť do vedenia už v 2. minúte.

    Hlavičku Kim Min-jaeho však vytlačil mimo troch žrdí Modiba. O pár minút namieril Lee Kang-in tesne vedľa pravej žrde.

    Hráči JAR sa rozbiehali pomalšie, no v závere prvého polčas mali už viac šancí a mohli sa ujať vedenia.

    Najväčšiu šancu zápasu mali po polhodine hry, prudkú strelu Mbathu brankár iba vyrazil pred seba, kde číhal Makgopa, no ten trestuhodne nedokázal doraziť loptu do siete a trafil len do brankára.

    II. polčas:

    Kórejský tréner reagoval cez prestávku troma striedaniami a na ihrisko poslal aj Sona, ktorý prekvapujúco chýbal v základe.

    Prvú šancu však mali Afričania, v 50. minúte im vyšla rýchla akcia do brejku, v ktorom sa ocitol Maseko, no v poslednej chvíli ho zablokoval jeden z obrancov.

    O trinásť minút neskôr sa však JAR už dočkala. Opäť po rýchlej akcii, keď po ľavej strane unikol striedajúci Moremi, jeho krížny pas si na prvú spracoval Maseko a z druhej vypálil presne k žrdi - 1:0.

    Kórejčania zostali po góle ako obarení a nedokázali dobre reagovať. Súperova obrana si bez väčších problémov poradila s ich nakopávanými loptami a nepúšťala ich na dostrel od bránky.

    A keď prežila aj hlavičkové zakončenie Park Jin-Seoba, mohla sa radovať z premiérového postupu.

    Hlasy po zápase

    Thapelo Maseko, autor gólu JAR: „Je to neuveriteľné, mám pocit, akoby to bol sen. Sme vďační všetkým za podporu tu aj doma. Prešli sme si náročnými obdobiami, ale tento tím ukázal, že je schopný a silný.“

    Hugo Broos, tréner JAR: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Pre Kóreu bolo veľmi ťažké nájsť voľný priestor a my sme dobre bránili. Strelili sme gól a potom to bolo búšenie srdca a čakanie na záverečný hvizd. Prvý zápas nebol dobrý, ale postupne sme sa zlepšovali. Užijeme si ďalší zápas a možno sa dostaneme aj ďalej.“

    Hong Myung-bo, tréner Kórejskej republiky: „Hráči odovzdali všetko, čo v sebe mali, ale je to sklamanie. Za tento neuspokojivý výsledok nesiem zodpovednosť ja ako hlavný tréner.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    6 - 0
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
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    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Futbalisti Bosny a Hercegoviny po výhre s Katarom.
    Štyri body na druhé miesto nestačili, no na postup áno. Bosna uspela v tabuľke tretích tímov
    dnes 07:10
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    Domov»MS vo futbale 2026»Dva zápasy nehrala takmer nič, potom stačil jediný gól. Južná Afrika si vybojovala priamy postup