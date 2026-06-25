Dva zápasy nehrala takmer nič, potom stačil jediný gól. Južná Afrika si vybojovala priamy postup

MS vo futbale 2026 - skupina A
Južná Afrika - Kórejská republika 1:0 (0:0)
Gól: 63. Maseko
Rozhodcovia: Tello - Belatti, Chade (všetci Arg.)
ŽK: Modiba - Cho Gue-Sung
Diváci: 51.243
JAR: Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Mbatha, Sithole - Maseko (75. Rayners), Mofokeng (81. Adams), Appollis (62. Moremi) - Makgopa
Kór. rep.: Kim Seung-gyu - Lee Han-beom, Kim Min-jae (66. Park Jin-Seob), Lee Gi-hyuk - Seol Young-Woo, Paik Seung-ho (46. Kim Jin-Gyu), Hwang In-beom, Lee Tae-Seok (46. Castrop) - Lee Kang-in, Hwang Hee-Chan (46. Son Heung-Min) - Oh Hyeon-Gyu (74. Cho Gue-Sung)
Futbalisti Juhoafrickej republiky v rozhodujúcom zápase prekvapujúco zdolali Kórejskú republiku tesne 1:0 a na jej úkor postúpili z druhého miesta základne A-skupiny majstrovstiev sveta. O víťazný a postupový gól sa postaral v 63. minúte útočník Thapelo Maseko.
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Pre hráčov JAR je to premiérová účasť vo vyraďovacej časti svetových šampionátov, v šestnásťfinále narazia 28. júna v Inglewood na Kanadu.
Kórejská republika, ktorej stačila na priamy postup aj remíza, má na konte tri body a bude čakať na výsledky ďalších tímov na tretích miestach tabuliek.
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MS vo futbale 2026 - skupina A
Priebeh zápasu Južná Afrika - Južná Kórea
I. polčas:
V úvode zápasu mali tlak papieroví favoriti z Juhokórejskej republiky, ktorí mohli ísť do vedenia už v 2. minúte.
Hlavičku Kim Min-jaeho však vytlačil mimo troch žrdí Modiba. O pár minút namieril Lee Kang-in tesne vedľa pravej žrde.
Hráči JAR sa rozbiehali pomalšie, no v závere prvého polčas mali už viac šancí a mohli sa ujať vedenia.
Najväčšiu šancu zápasu mali po polhodine hry, prudkú strelu Mbathu brankár iba vyrazil pred seba, kde číhal Makgopa, no ten trestuhodne nedokázal doraziť loptu do siete a trafil len do brankára.
II. polčas:
Kórejský tréner reagoval cez prestávku troma striedaniami a na ihrisko poslal aj Sona, ktorý prekvapujúco chýbal v základe.
Prvú šancu však mali Afričania, v 50. minúte im vyšla rýchla akcia do brejku, v ktorom sa ocitol Maseko, no v poslednej chvíli ho zablokoval jeden z obrancov.
O trinásť minút neskôr sa však JAR už dočkala. Opäť po rýchlej akcii, keď po ľavej strane unikol striedajúci Moremi, jeho krížny pas si na prvú spracoval Maseko a z druhej vypálil presne k žrdi - 1:0.
Kórejčania zostali po góle ako obarení a nedokázali dobre reagovať. Súperova obrana si bez väčších problémov poradila s ich nakopávanými loptami a nepúšťala ich na dostrel od bránky.
A keď prežila aj hlavičkové zakončenie Park Jin-Seoba, mohla sa radovať z premiérového postupu.
Hlasy po zápase
Thapelo Maseko, autor gólu JAR: „Je to neuveriteľné, mám pocit, akoby to bol sen. Sme vďační všetkým za podporu tu aj doma. Prešli sme si náročnými obdobiami, ale tento tím ukázal, že je schopný a silný.“
Hugo Broos, tréner JAR: „Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Pre Kóreu bolo veľmi ťažké nájsť voľný priestor a my sme dobre bránili. Strelili sme gól a potom to bolo búšenie srdca a čakanie na záverečný hvizd. Prvý zápas nebol dobrý, ale postupne sme sa zlepšovali. Užijeme si ďalší zápas a možno sa dostaneme aj ďalej.“
Hong Myung-bo, tréner Kórejskej republiky: „Hráči odovzdali všetko, čo v sebe mali, ale je to sklamanie. Za tento neuspokojivý výsledok nesiem zodpovednosť ja ako hlavný tréner.“