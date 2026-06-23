V Madride už vzbĺkli dresy. Alvarez na rovinu priznal, že chce z Atlética odísť

Argentínsky futbalista Julián Álvarez chce odísť z Atlética Madrid. Dvadsaťšesťročný útočník o tom prehovoril po pondelňajšom víťazstve Argentíny 2:0 nad Rakúskom na majstrovstvách sveta v Dallase.
O Álvareza sa v Španielsku zaujíma ako Real Madrid, tak majstrovská Barcelona.
Odchovanec River Plate a majster sveta s Argentínou plánuje zmeniť klubovú príslušnosť po dvoch rokoch.
"Najlepší pre všetkých je prestup. Nemyslím, že je vhodný čas o tom hovoriť, ale nechcem sa ani skrývať. Musím byť úprimný a hovoril som s ľuďmi v klube, s tými, s ktorými som si potreboval pohovoriť. Chcem si splniť svoj sen," povedal ČTK Álvarez.
Nedlho po tom, ako boli jeho slová zverejnené v Španielsku, sa na sociálnych sieťach objavili snímky fanúšikov Atlética, ako pália hráčov dres.
Začiatkom tohto mesiaca uviedol Real Madrid, že Atlético odmietlo ponuku 150 miliónov eur (viac ako 3,6 miliardy korún) za Álvareza. Ponuka bola súčasťou predvolebných sľubov prezidenta Realu Madrid Florentina Péreza pred jeho znovuzvolením.
Hoci to hráč sám nepovedal, podľa španielskych médií má Álvarez namierené do Barcelony. Atlético je ale stále proti.
"Neexistuje žiadna suma, za ktorú by Barcelona mohla Juliána Álvareza kúpiť. Do Barcelony neprestúpi. Buď zaplatí výstupnú klauzulu vo výške 500 miliónov eur, alebo z prestupu nič nebude," odkázalo Atlético kategoricky do Katalánska.