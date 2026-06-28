Suverénna Argentína mieri za obhajobou titulu. Messi za polhodinu zveľadil gólový rekord

MS vo futbale 2026 - skupina J
Jordánsko - Argentína 1:3 (0:2)
Góly: 55. Tamari - 19. Lo Celso, 31. La. Martinez (z 11 m), 80. Messi
Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Abu Taha, Al-Arab, Shararh (všetci Jor.)
Diváci: 70.649
Jordánsko: Abulaila - Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90. Obaid) - Haddad, Al-Rashdan (76. Jamous), Al-Rawabdeh, Abu Taha - Azaizeh (46. Tamari), Olwan (90. Shararh) - Al-Fakhouri (46. Al-Mardi)
Argentína: E. Martinez - Simeone (71. Barco), Otamendi, Senesi, Tagliafico - Paz (61. Mac Allister), Paredes, Palacios, Lo Celso (60. Almada) - La. Martinez (60. Messi), Alvarez (82. Lopez)
Argentínska futbalová reprezentácia vyhrala J-skupinu MS 2026 bez straty bodu. Stopercentnú bilanciu potvrdili obhajcovia titulu v Arlingtone v zápase proti Jordánsku, ktoré zdolali 3:1.
- ONLINE: Jordánsko - Argentína na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina J)
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Šiesty gól na prebiehajúcom šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi.
Útočník Interu Miami sa stal prvým hráčom v histórii MS, ktorý dokázal skórovať v siedmich po sebe idúcich zápasoch.
Zverenci trénera Lionela Scaloniho nastúpia v šestnásťfinále proti Kapverdom (4. júla o 0.00 h SELČ).
Jordánsko obsadilo pri svojej turnajovej premiére poslednú štvrtú pozíciu v skupine, predtým prehralo s Rakúskom (1:3) a Alžírskom (1:2).
Okrem Argentíny sa z „jéčka“ prebojovali ďalej druhé Rakúsko a z tabuľky tímov na tretích miestach aj Alžírsko.
Obaja mali na konte zhodný počet 4 body, o vyššom umiestnení Rakúska rozhodlo lepšie skóre.
Jeho súperom bude 2. júla o 21.00 h SELČ reprezentácia Španielska, Alžírčania nastúpia 3. júla o 5.00 h SELČ proti Švajčiarsku.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina J
Priebeh zápasu Jordánsko - Argentína
I. polčas:
Najlepší strelec šampionátu Messi nenastúpil v základnej zostave. Argentína však aj bez neho vstúpila do zápasu aktívne s ambíciou načať súpera rýchlym gólom, čo sa jej takmer podarilo.
Už v 6. minúte sa strelecky presadil Lo Celso, ale VAR odhalil ofsajdové postavenie a gól neplatil.
Stredopoliar Betisu Sevilla si však napravil chuť v 19. minúte, keď zakrútil loptu z priameho kopu spoza šestnástky k opačnej žrdi - 1:0.
Po polhodine zvýšil náskok favorita La. Martinez, ktorý premenil jedenástku nariadenú za Al-Rashdanov zásah kopačkou do tváre Senesiho - 0:2.
II. polčas:
Argentínčania vstúpili do druhého polčasu slabšie koncentrovaní, čo využil ich súper na strelenie kontaktného gólu, o ktorý sa postaral striedajúci Tamari - 1:2.
Po hodine hry prišiel na trávnik Messi, aby „nakopol“ ofenzívne motory juhoamerického tímu, ktoré po dvoch strelených góloch nešli na plné obrátky.
V 80. minúte prišla jeho chvíľa, keď z priameho kopu prekvapil brankára Abulailu - 1:3.
V atmosfére oslavujúcich argentínskych fanúšikov už Jordánci nedokázali duel zdramatizovať.
Tešiť ich tak mohol aspoň fakt, že dokázali skórovať vo všetkých troch zápasoch v skupine a neboli fackovacím panákom.