    Jordánsko
    Jordánsko
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Skupina J
    1 - 3
    0:2
    Argentína
    Argentína
    PrehľadOnline prenosMessiSumár

    Suverénna Argentína mieri za obhajobou titulu. Messi za polhodinu zveľadil gólový rekord

    Lionel Messi oslavuje gól do siete Jordánska na MS vo futbale 2026.
    Lionel Messi oslavuje gól do siete Jordánska na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|28. jún 2026 o 06:19
    ShareTweet0

    Argentína dnes zdolala Jordánsko v skupine J na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Jordánsko - Argentína 1:3 (0:2)

    Góly: 55. Tamari - 19. Lo Celso, 31. La. Martinez (z 11 m), 80. Messi

    Rozhodovali: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.), ŽK: Abu Taha, Al-Arab, Shararh (všetci Jor.)

    Diváci: 70.649

    Jordánsko: Abulaila - Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90. Obaid) - Haddad, Al-Rashdan (76. Jamous), Al-Rawabdeh, Abu Taha - Azaizeh (46. Tamari), Olwan (90. Shararh) - Al-Fakhouri (46. Al-Mardi)

    Argentína: E. Martinez - Simeone (71. Barco), Otamendi, Senesi, Tagliafico - Paz (61. Mac Allister), Paredes, Palacios, Lo Celso (60. Almada) - La. Martinez (60. Messi), Alvarez (82. Lopez)

    Argentínska futbalová reprezentácia vyhrala J-skupinu MS 2026 bez straty bodu. Stopercentnú bilanciu potvrdili obhajcovia titulu v Arlingtone v zápase proti Jordánsku, ktoré zdolali 3:1.

    Šiesty gól na prebiehajúcom šampionáte a celkovo rekordný 19. zaznamenal Lionel Messi.

    Útočník Interu Miami sa stal prvým hráčom v histórii MS, ktorý dokázal skórovať v siedmich po sebe idúcich zápasoch.

    Zverenci trénera Lionela Scaloniho nastúpia v šestnásťfinále proti Kapverdom (4. júla o 0.00 h SELČ).

    Jordánsko obsadilo pri svojej turnajovej premiére poslednú štvrtú pozíciu v skupine, predtým prehralo s Rakúskom (1:3) a Alžírskom (1:2).

    Okrem Argentíny sa z „jéčka“ prebojovali ďalej druhé Rakúsko a z tabuľky tímov na tretích miestach aj Alžírsko.

    Obaja mali na konte zhodný počet 4 body, o vyššom umiestnení Rakúska rozhodlo lepšie skóre.

    Jeho súperom bude 2. júla o 21.00 h SELČ reprezentácia Španielska, Alžírčania nastúpia 3. júla o 5.00 h SELČ proti Švajčiarsku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    3
    3
    0
    0
    8:1
    9
    V
    V
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    3
    1
    1
    1
    6:6
    4
    R
    P
    V
    3
    AlžírskoAlžírskoALG
    3
    1
    1
    1
    5:7
    4
    R
    V
    P
    4
    JordánskoJordánskoJOR
    3
    0
    0
    3
    3:8
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Jordánsko - Argentína

    I. polčas:

    Najlepší strelec šampionátu Messi nenastúpil v základnej zostave. Argentína však aj bez neho vstúpila do zápasu aktívne s ambíciou načať súpera rýchlym gólom, čo sa jej takmer podarilo.

    Už v 6. minúte sa strelecky presadil Lo Celso, ale VAR odhalil ofsajdové postavenie a gól neplatil.

    Stredopoliar Betisu Sevilla si však napravil chuť v 19. minúte, keď zakrútil loptu z priameho kopu spoza šestnástky k opačnej žrdi - 1:0.

    Po polhodine zvýšil náskok favorita La. Martinez, ktorý premenil jedenástku nariadenú za Al-Rashdanov zásah kopačkou do tváre Senesiho - 0:2.

    II. polčas:

    Argentínčania vstúpili do druhého polčasu slabšie koncentrovaní, čo využil ich súper na strelenie kontaktného gólu, o ktorý sa postaral striedajúci Tamari - 1:2.

    Po hodine hry prišiel na trávnik Messi, aby „nakopol“ ofenzívne motory juhoamerického tímu, ktoré po dvoch strelených góloch nešli na plné obrátky.

    V 80. minúte prišla jeho chvíľa, keď z priameho kopu prekvapil brankára Abulailu - 1:3.

    V atmosfére oslavujúcich argentínskych fanúšikov už Jordánci nedokázali duel zdramatizovať.

    Tešiť ich tak mohol aspoň fakt, že dokázali skórovať vo všetkých troch zápasoch v skupine a neboli fackovacím panákom.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 17

    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Panama
    Panama
    0 - 2
    Anglicko
    Anglicko
    New York | New York
    27.06. 23:00
    | Skupina L | Matchday 17
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    2 - 1
    Ghana
    Ghana
    Philadelphia | Philadelphia
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    DR Kongo
    DR Kongo
    3 - 1
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    Atlanta | Atlanta
    28.06. 01:30
    | Skupina K | Matchday 17
    Kolumbia
    Kolumbia
    0 - 0
    Portugalsko
    Portugalsko
    Miami | Miami
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Alžírsko
    Alžírsko
    3 - 3
    Rakúsko
    Rakúsko
    Kansas City | Kansas City
    28.06. 04:00
    | Skupina J | Matchday 17
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 3
    Argentína
    Argentína
    Dallas | Dallas

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Gólová prestrelka Alžírska s Rakúskom vyvrcholila v nadstavení. Víťaza však nenašla
    dnes 06:38
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Riyad Mahrez (7) oslavuje gól do siete Rakúska na MS vo futbale 2026.
    Gólová prestrelka Alžírska s Rakúskom vyvrcholila v nadstavení. Víťaza však nenašla
    dnes 06:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Suverénna Argentína mieri za obhajobou titulu. Messi za polhodinu zveľadil gólový rekord