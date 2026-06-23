    Jordánsko
    Jordánsko
    MS vo futbale 2026
    23.06.2026, Skupina J
    1 - 2
    1:0
    Alžírsko
    Alžírsko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Alžírsko ožilo v správny moment. Obrat s Jordánskom ho drží v hre o postup

    Futbalisti Alžírska sa tešia z gólu
    Futbalisti Alžírska sa tešia z gólu (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|23. jún 2026 o 07:05
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    Jordánsko dnes zdolalo Alžírsko v skupine J na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Jordánsko - Alžírsko 1:2 (1:0)

    Góly: 36. Al-Rashdan - 69. Benbouali, 82. Gouiri

    Rozhodovali: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Abu Dahab - Zerrouk

    Diváci: 68 371

    Jordánsko: Abulaila – Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90.+1 Obaid) – Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha (85. Abu Hasheesh) – Al-Mardi (76. Al Fakhouri), Olwan (90.+1 Shararh) – Al-Taamari (84. Azaizeh)

    Alžírsko: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri (85. Hadjam) – Boudaoui (46. Benbouali), Zerrouki (46. Bentaleb), Maza – Mahrez (76. Hadj Moussa), Gouiri (86. Belaid), Chaibi

    Futbalisti Alžírska si pripísali prvú výhru na MS 2026. V zápase skupiny J zdolali Jordánsko 2:1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy.

    Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na MS stratilo po druhej prehre šancu na prienik do šestnásťfinále.

    Alžírsko má v tabuľke rovnako ako Rakúsko tri body, už istým víťazom skupiny je Argentína.

    V záverečnom skupinovom zápase sa Jordánsko stretne v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ v Arlingtone s Argentínou. Rakúšania nastúpia v paralelnom stretnutí v Kansas City proti Alžírsku v priamom súboji o postup.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    2
    2
    0
    0
    5:0
    6
    V
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    2
    1
    0
    1
    3:3
    3
    P
    V
    3
    AlžírskoAlžírskoALG
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    4
    JordánskoJordánskoJOR
    2
    0
    0
    2
    2:5
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Jordánsko - Alžírsko

    I. polčas:

    Alžírčania síce mali v prvom polčase výraznú územnú prevahu, ale skórovať nedokázali.

    Dvakrát to mohol zmeniť Mahrez, no po dvadsiatich minútach hry mu v zakončení v poslednej chvíli zabránil vracajúci sa Abu Dahab a v ďalšom sólovom nájazde v 33. minúte stroskotal na brankárovi Abulailovi.

    Udrelo tak na druhej strane - Jordánci sa po strate súpera dostali do šestnástky, Al-Taamari loptu netrafil ideálne, dostala sa však k Al-Rashdanovi a ten prízemnou strelou otvoril skóre - 1:0.

    II. polčas:

    Obraz hry bol rovnaký aj po prestávke. Alžírsky tím sa tlačil dopredu v snahe vyrovnať, ale Mazovu ďalekonosnú strelu dokázal Abulaila zneškodniť a ten istý hráč po hodine hry netrafil v dobrej pozícii medzi tri žrde.

    Aktivita alžírskeho tímu napokon slávila úspech vďaka dvom gólom po rohových kopoch. Na ten v podaní Mahreza vyskočil v 69. minúte najvyššie striedajúci Benbouali a vyrovnal na 1:1.

    V 82. minúte dokonal obrat na 2:1 po ďalšom rohu Gouiri, ktorý sa najlepšie zorientoval po odrazenej lopte v blízkosti jordánskeho brankára.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 12

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 0
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    3 - 2
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 2
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

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    Domov»MS vo futbale 2026»Alžírsko ožilo v správny moment. Obrat s Jordánskom ho drží v hre o postup