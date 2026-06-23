Alžírsko ožilo v správny moment. Obrat s Jordánskom ho drží v hre o postup

MS vo futbale 2026 - skupina J
Jordánsko - Alžírsko 1:2 (1:0)
Góly: 36. Al-Rashdan - 69. Benbouali, 82. Gouiri
Rozhodovali: Vinčič – Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.), ŽK: Abu Dahab - Zerrouk
Diváci: 68 371
Jordánsko: Abulaila – Nasib, Al-Arab, Abu Dahab (90.+1 Obaid) – Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha (85. Abu Hasheesh) – Al-Mardi (76. Al Fakhouri), Olwan (90.+1 Shararh) – Al-Taamari (84. Azaizeh)
Alžírsko: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri (85. Hadjam) – Boudaoui (46. Benbouali), Zerrouki (46. Bentaleb), Maza – Mahrez (76. Hadj Moussa), Gouiri (86. Belaid), Chaibi
Futbalisti Alžírska si pripísali prvú výhru na MS 2026. V zápase skupiny J zdolali Jordánsko 2:1 a zvýraznili svoju šancu na postup do vyraďovacej fázy.
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Jordánsko vo svojej premiérovej účasti na MS stratilo po druhej prehre šancu na prienik do šestnásťfinále.
Alžírsko má v tabuľke rovnako ako Rakúsko tri body, už istým víťazom skupiny je Argentína.
V záverečnom skupinovom zápase sa Jordánsko stretne v nedeľu 28. júna o 4.00 SELČ v Arlingtone s Argentínou. Rakúšania nastúpia v paralelnom stretnutí v Kansas City proti Alžírsku v priamom súboji o postup.
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MS vo futbale 2026 - skupina J
Priebeh zápasu Jordánsko - Alžírsko
I. polčas:
Alžírčania síce mali v prvom polčase výraznú územnú prevahu, ale skórovať nedokázali.
Dvakrát to mohol zmeniť Mahrez, no po dvadsiatich minútach hry mu v zakončení v poslednej chvíli zabránil vracajúci sa Abu Dahab a v ďalšom sólovom nájazde v 33. minúte stroskotal na brankárovi Abulailovi.
Udrelo tak na druhej strane - Jordánci sa po strate súpera dostali do šestnástky, Al-Taamari loptu netrafil ideálne, dostala sa však k Al-Rashdanovi a ten prízemnou strelou otvoril skóre - 1:0.
II. polčas:
Obraz hry bol rovnaký aj po prestávke. Alžírsky tím sa tlačil dopredu v snahe vyrovnať, ale Mazovu ďalekonosnú strelu dokázal Abulaila zneškodniť a ten istý hráč po hodine hry netrafil v dobrej pozícii medzi tri žrde.
Aktivita alžírskeho tímu napokon slávila úspech vďaka dvom gólom po rohových kopoch. Na ten v podaní Mahreza vyskočil v 69. minúte najvyššie striedajúci Benbouali a vyrovnal na 1:1.
V 82. minúte dokonal obrat na 2:1 po ďalšom rohu Gouiri, ktorý sa najlepšie zorientoval po odrazenej lopte v blízkosti jordánskeho brankára.