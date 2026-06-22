    Kľúčový zápas, tlak cítia oba tímy. Jordánsko a Alžírsko zabojujú o prvé body

    Futbalisti Jordánska
    Futbalisti Jordánska (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. jún 2026 o 12:31
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    Tréner Alžírska verí, že jeho zverenci potvrdia pozíciu favorita.

    Futbalisti Jordánska a Alžírska nastúpia v utorok od 5.00 SELČ vo vzájomnom zápase s cieľom získať prvé víťazstvo na MS 2026.

    Oba tímy prehrali svoje úvodné stretnutia a trojbodový zisk pre jedného z nich by znamenal výrazné zvýšenie šancí na účasť vo vyraďovacej fáze.

    Prebiehajúci šampionát je pre reprezentáciu Jordánska historicky prvý a vstúpila doň prehrou Rakúskom 1:3. Tím inkasoval v každom dueli z uplynulých šiestich minimálne dva góly.

    Prípadná prehra s Alžírskom by šance mužstva na postup do vyraďovacej časti posunula iba do teoretickej roviny, zvlášť, keď v záverečnom súboji základnej J-skupiny bude čeliť favorizovanej Argentíne.

    Jordánsko - Alžírsko

    predpokladané zostavy:

    Jordánsko: Abu Laila - Obeid, Nasib, Al-Arab, Al-Fakhouri - Al-Rashdan, Ayed - Al-Taamari, Mardi, Sadeh - Olwan

    Alžírsko: Mandrea - Atal, Mandi, Bensebaini, Hadjam - Aouar, Bentaleb, Bennacer - Mahrez, Gouiri, Amoura

    Štadión Levi's (Santa Clara), rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slovin.)

    „Očakávame veľmi ťažký a zároveň dôležitý zápas proti silnému tímu. Náš prvý zápas pre nás znamenal naozaj veľa, pretože sme sa v ten deň zapísali do histórie našej krajiny. Žiaľ, doplatili sme v ňom na nedostatok skúseností.

    Počiatočná nervozita je už preč, hráči sa cítia komfortnejšie a viac dôverujú svojim schopnostiam. Na tomto turnaji ešte majú čo ponúknuť,“ uviedol tréner Jordánska Jamal Sellami na tlačovej konferencii v predvečer zápasu.

    V jeho zostave proti Alžírsku bude pravdepodobne chýbať obranca Abdallah Nasib, ktorý pre zranenie nedohral duel s Rakúskom.

    Silu obhajcu trofeje Argentíny pocítilo Alžírsko, ktoré po hetriku Lionela Messiho prehralo vo svojom úvodnom stretnutí 0:3. Dôležitosť zápasu s Jordánskom si uvedomoval aj tréner Vladimir Petkovič, ktorý verí, že Alžírsko potvrdí pozíciu favorita.

    „Tento zápas je pre oba tímy kľúčový a tlak je na oboch stranách. Jordánsko hrá veľmi kompaktne, konzistentne a má aj ďalšie silné stránky. Analyzovali sme tohto súpera a snažíme sa nájsť správne riešenia v ceste za víťazstvom,“ konštatoval 62-ročný kouč.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

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    MS vo futbale 2026 - skupina J

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ArgentínaArgentínaARG
    1
    1
    0
    0
    3:0
    3
    V
    2
    RakúskoRakúskoAUT
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    JordánskoJordánskoJOR
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    4
    AlžírskoAlžírskoALG
    1
    0
    0
    1
    0:3
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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