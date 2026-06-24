    Nový Zéland
    Nový Zéland
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina G
    Vancouver
    05:00
    Belgicko
    Belgicko

    Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom

    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia (Autor: TASR/AP)
    TASR|24. jún 2026 o 08:42
    ShareTweet0

    Belgicko má po dvoch zápasoch iba dva body.

    Belgický futbalový útočník Jeremy Doku by sa mal čoskoro po narodení svojho prvého potomka, chlapca menom Praise, vrátiť do kádra národného tímu na majstrovstvách sveta.

    Doku vynechal nedeľňajšiu remízu s Iránom 0:0 na MS kvôli respiračnej chorobe, ale dostal povolenie letieť do Londýna, aby mohol byť so svojou manželkou.

    Pred utorkovým tréningom stredný obranca Arthur Theate povedal, že Doku sa čoskoro pripojí k tímu.

    „Sme veľmi radi, že ho máme späť. Je to dôležitý hráč, dôležitá súčasť tímu, a to vo všetkom.

    Dúfam teda, že nám v ďalšom zápase čo najlepšie pomôže,“ povedal Theate.

    Pôrod je odporný a otec je tam zbytočný. Moderátorka nevhodne kritizovala hviezdu MS
    Súvisiaci článok
    Pôrod je odporný a otec je tam zbytočný. Moderátorka nevhodne kritizovala hviezdu MS

    Belgicko má po dvoch zápasoch na konte len dva body, tretí duel G-skupiny odohrá v sobotu o 5.00 SELČ proti Novému Zélandu.

    „Shireen a Praise sa majú skvele a moje srdce je plné vďačnosti. Privítanie môjho syna na svet je jedným z najväčších požehnaní, aké mi kedy Boh dal.

    Ďakujem tímu za podporu, teraz je čas vrátiť sa k futbalu a reprezentovať svoju krajinu na najväčšom pódiu,“ uviedol Doku v utorok na sociálnych sieťach. Informovala agentúra AP.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny G

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    0 - 0
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    1 - 3
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026: Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    EgyptEgyptEGY
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    2
    IránIránIRN
    2
    0
    2
    0
    2:2
    2
    R
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    2
    0
    2
    0
    1:1
    2
    R
    R
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    2
    0
    1
    1
    3:5
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom
    dnes 08:42
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Belgicka Jeremy Doku (vľavo) a hráč Egypta Marawan Attia
    Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom
    dnes 08:42
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Doku sa stal otcom a vracia sa na MS. Belgicko ho potrebuje pred duelom s Novým Zélandom