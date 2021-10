Zápletku ako z filmu prinieslo zranenie bojovníka na vážení turnaja UFC

Ako to už býva zvykom, vedenie organizácie sa súboj deň pred jeho uskutočnením pokúsilo na nedeľnej karte zachrániť zháňaním náhrady.

Všetko to začalo zrušením zápasu medzi Deronom Winnom a Philom Hawesom, keď prvý menovaný zápasník z neho na poslednú chvíľu odstúpil z dôvodu zdravotných problémov.





To, čo sa zdalo byť v tak krátkom čase nemožné sa stalo realitou, keď do hry vstúpil americký zápasník Chris Curtis, ktorý súhlasil, že do duelu naskočí a v priebehu hodín naváži limit strednej váhy.