Kentoš predstavil nomináciu na kľúčové zápasy. Figuruje v nej Marcelli i letná posila Plzne

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš predstavil nomináciu na záverečné tri zápasy v D-skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 proti Írsku, Anglicku a Andorre (od 25. septembra do 6. októbra).
Figuruje v nej aj krídelník bratislavského Slovana Alexej Maroš či letná posila Viktorie Plzeň Tobiáš Pališčák. V dôležitom dueli s Írskom pomôže „dvadsaťjednotke“ Nino Marcelli.
„Sokolíkov“ čakajú v kvalifikačnej D-skupine ešte tri zápasy. V piatok 25. septembra o 18.00 h privítajú v Košiciach Írov, pričom pôjde o kľúčový súboj.
Kentošovi zverenci sa nachádzajú na barážovej druhej priečke o päť bodov pred ostrovným súperom a prípadné víťazstvo by im túto pozíciu definitívne zaistilo.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov
Brankári: Dominik Ťapaj (FC Viktoria Plzeň), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Lukáš Domaniský (FK Železiarne Podbrezová)
Obrancovia: Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Filip Mielke (FC Hradec Králové), Tomáš Marušin (MFK Ružomberok), Michal Svoboda (MŠK Žilina), Matej Riznič (FK Teplice), Marek Okál (MŠK Žilina)
Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Adam Rajnoha (SK Slavia Praha), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Miroslav Sovič (FC Košice), Artur Musák (FC Baník Ostrava), Filip Trello (FC Spartak Trnava), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava)
Útočníci: Alexej Maroš (ŠK Slovan Bratislava), Patrik Dulay (FC Slovan Liberec), Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Lukáš Mikulaj (AS Trenčín), Jakub Pira (MFK Karviná)
Preto tréner reprezentačného A-tímu Vladimír Weiss st. uvoľní minimálne pre potreby tohto zápasu Nina Marcelliho.
Následne sa Slováci stretnú v piatok 2. októbra v Stoke on Trent s rovesníkmi z Anglicka a na záver sa predstavia v utorok 6. októbra v Andorre.
Kentoš nominoval po vydarenom úvode sezóny v klubovom drese Alexeja Maroša a v kádri je aj ďalší hráč Slovana Artur Gajdoš, ktorý by mal patriť medzi opory spoločne s Timotejom Hranicom či Tobiášom Pališčákom.
Realizačný tím:
Tréner: Jaroslav Kentoš
Asistent trénera: Tibor Goljan
Asistent trénera: Marek Bažík
Tréner brankárov: Tomáš Čechovič
Kondičný tréner: Andrej Caban
Videoanalytik: Richard Kovács
Technický vedúci: Martin Hrnčír
Lekár: Jaroslav Južanin
Fyzioterapeut: Patrik Beňuš
Fyzioterapeut: Juraj Burdej
Kustód: Michal Beseda
Kustód: Peter Paulický
Média manažér: Adam Dudiak
Otáznik visí nad Samuelom Gidim, keďže FC Cincinnati ho počas prebiehajúcej zámorskej MLS nemusí uvoľniť pre potreby národného tímu.