Kentoš predstavil nomináciu na kľúčové zápasy. Figuruje v nej Marcelli i letná posila Plzne

Na snímke tréner 21-ky tímu SR Jaroslav Kentoš počas tlačovej konferencie k futbalovej nominácii.
Na snímke tréner 21-ky tímu SR Jaroslav Kentoš počas tlačovej konferencie k futbalovej nominácii. (Autor: TASR)
TASR|17. sep 2026 o 12:51
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Zo Slovana bude v tíme aj Maroš a Gajdoš.

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš predstavil nomináciu na záverečné tri zápasy v D-skupine kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2027 proti Írsku, Anglicku a Andorre (od 25. septembra do 6. októbra).

Figuruje v nej aj krídelník bratislavského Slovana Alexej Maroš či letná posila Viktorie Plzeň Tobiáš Pališčák. V dôležitom dueli s Írskom pomôže „dvadsaťjednotke“ Nino Marcelli.

„Sokolíkov“ čakajú v kvalifikačnej D-skupine ešte tri zápasy. V piatok 25. septembra o 18.00 h privítajú v Košiciach Írov, pričom pôjde o kľúčový súboj.

Kentošovi zverenci sa nachádzajú na barážovej druhej priečke o päť bodov pred ostrovným súperom a prípadné víťazstvo by im túto pozíciu definitívne zaistilo.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov

Brankári: Dominik Ťapaj (FC Viktoria Plzeň), Adam Hrdina (Zbrojovka Brno), Lukáš Domaniský (FK Železiarne Podbrezová)

Obrancovia: Tobiáš Pališčák (FC Viktoria Plzeň), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Jakub Jakubko (FK Teplice), Filip Mielke (FC Hradec Králové), Tomáš Marušin (MFK Ružomberok), Michal Svoboda (MŠK Žilina), Matej Riznič (FK Teplice), Marek Okál (MŠK Žilina)

Stredopoliari: Samuel Gidi (FC Cincinnati), Adam Rajnoha (SK Slavia Praha), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Vincent Chyla (FK Železiarne Podbrezová), Miroslav Sovič (FC Košice), Artur Musák (FC Baník Ostrava), Filip Trello (FC Spartak Trnava), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava)

Útočníci: Alexej Maroš (ŠK Slovan Bratislava), Patrik Dulay (FC Slovan Liberec), Milan Šimon Rehuš (FC Košice), Lukáš Mikulaj (AS Trenčín), Jakub Pira (MFK Karviná)

Preto tréner reprezentačného A-tímu Vladimír Weiss st. uvoľní minimálne pre potreby tohto zápasu Nina Marcelliho.

Následne sa Slováci stretnú v piatok 2. októbra v Stoke on Trent s rovesníkmi z Anglicka a na záver sa predstavia v utorok 6. októbra v Andorre.

Kentoš nominoval po vydarenom úvode sezóny v klubovom drese Alexeja Maroša a v kádri je aj ďalší hráč Slovana Artur Gajdoš, ktorý by mal patriť medzi opory spoločne s Timotejom Hranicom či Tobiášom Pališčákom.

Realizačný tím:

Tréner: Jaroslav Kentoš

Asistent trénera: Tibor Goljan

Asistent trénera: Marek Bažík

Tréner brankárov: Tomáš Čechovič

Kondičný tréner: Andrej Caban

Videoanalytik: Richard Kovács

Technický vedúci: Martin Hrnčír

Lekár: Jaroslav Južanin

Fyzioterapeut: Patrik Beňuš

Fyzioterapeut: Juraj Burdej

Kustód: Michal Beseda

Kustód: Peter Paulický

Média manažér: Adam Dudiak

Otáznik visí nad Samuelom Gidim, keďže FC Cincinnati ho počas prebiehajúcej zámorskej MLS nemusí uvoľniť pre potreby národného tímu.

Tabuľka skupiny D

Reprezentácie

Na snímke tréner 21-ky tímu SR Jaroslav Kentoš počas tlačovej konferencie k futbalovej nominácii.
Na snímke tréner 21-ky tímu SR Jaroslav Kentoš počas tlačovej konferencie k futbalovej nominácii.
Kentoš predstavil nomináciu na kľúčové zápasy. Figuruje v nej Marcelli i letná posila Plzne
dnes 12:511
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