Nečakaná správa. Jaroslav Halák oznámil návrat do profesionálneho hokeja

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa vo veku 41 rokov rozhodol obnoviť profesionálnu kariéru.
Bývalý hráč siedmich klubov NHL, ktorý vlani v lete oficiálne oznámil jej koniec, opäť naplno trénuje a čaká na ponuku z klubového hokeja.
Halák naposledy nastúpil na súťažný zápas 13. apríla 2023 v drese New Yorku Rangers. V novembri toho istého roka absolvoval skúšku v Caroline, no kontrakt nezískal. Neskôr sa neúspešne pokúšal o návrat do bratislavského Slovana.
Myšlienkou na obnovenie kariéry sa začal zaoberať vo februári, keď ho Zdeno Chára oslovil s ponukou zachytať si na jeho rozlúčkovom zápase v Trenčíne.
Definitívne ho presvedčili dve exhibičné stretnutia. Okrem Chárovej rozlúčky si minulý víkend obliekol dres Montrealu Canadiens v zápase legiend proti Winnipegu Jets.
„Oba zápasy ma inšpirovali, či už ten Zdenov, alebo ten posledný, keď som bol chytať za starých pánov Montrealu. Pripravoval som sa na to tak, ako som sa v minulosti zvykol pripravovať na sezónu,“ uviedol Halák v rozhovore pre Hockey Slovakia.
„Úprimne, výstroj a všetko okolo hokeja vrátane tréningov mi veľmi chýbalo. Hlavne pocit po víťazných zápasoch a možnosť chytať pred fanúšikmi,“ priznal.
Skúsený brankár tvrdí, že na návrate intenzívne pracuje už niekoľko mesiacov. Momentálne však nemá podpísanú zmluvu so žiadnym klubom.
„Som pripravený. Aktívne sa pripravujem posledné štyri mesiace, posledné tri týždne som chodil pravidelne na ľad. Keďže tri a pol roka som nechytal, musím ešte vyladiť nejaké detaily, ale čo sa týka iných vecí, som pripravený naskočiť do klubového diania, ak sa pre mňa niekde nájde nejaký angažmán,“ povedal.
Šatan ho pozval do reprezentácie
Po návrate na Slovensko sa Halák stretol s generálnym manažérom reprezentácie Miroslavom Šatanom a generálnym sekretárom SZĽH Miroslavom Lažom.
Šatan mu následne ponúkol možnosť zúčastniť sa na dvoch tréningových dňoch národného tímu pred Nemeckým pohárom. Halák sa však k reprezentácii nepripojí ako hráč nominovaný na turnaj, ale v úlohe brankárskeho mentora.
„Jaro ma prekvapil svojím rozhodnutím reštartovať kariéru. Keďže je teraz na Slovensku a v dlhšej plnej príprave, pozvali sme ho na dva tréningové dni reprezentácie,“ uviedol Šatan.
„Chceme využiť jeho skúsenosti pred odchodom do Nemecka. Jeho mentoring a prítomnosť určite pomôžu, a to nielen našim brankárom,“ doplnil.
Halák ponuku bez váhania prijal.
„Ani chvíľu som neváhal. Určite chcem využiť možnosť zatrénovať si s chalanmi v reprezentácii a byť ich mentor. Idem do toho,“ vyhlásil.
Bývalý reprezentačný brankár strávil v NHL sedemnásť sezón, počas ktorých odchytal 581 zápasov základnej časti a dosiahol 295 víťazstiev. V play-off pridal ďalších 39 štartov.
Návrat vo veku 41 rokov má preňho aj symbolický význam. Práve číslo 41 nosil na drese počas celej profesionálnej kariéry.
„Veru, niečo na tom bude. Je tam určitá symbolika. Každopádne, mám obrovskú túžbu chytať, možno ešte väčšiu, než som mal počas svojich posledných dvoch-troch rokov v NHL,“ povedal.
„Dal som do toho všetko. Bola to tvrdá robota a opakujem, som pripravený,“ dodal Halák.