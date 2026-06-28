Angličania majú nepríjemné starosti. Na rovnakom poste sa im zranili už dvaja hráči

Futbalisti Anglicka postúpili na MS do šestnásťfinále, tréner Thomas Tuchel však pred duelom s Konžskou demokratickou republikou rieši problémy na poste pravého obrancu.
Po zranení Reecea Jamesa nedohral sobotný zápas proti Paname ani jeho náhradník Jarell Quansah.
Angličania zdolali na MetLife Stadium už vyradenú Panamu 2:0, o góly sa postarali Jude Bellingham a Harry Kane.
V stredu ich čaká v Atlante súboj o postup do osemfinále proti DR Kongo.
James má problémy so zadným stehenným svalom, ktoré si privodil v zápase proti Ghane, a s tímom necestoval do New Jersey. Quansah si v druhom polčase proti Paname vyvrtol členok a jeho štart je tiež otázny.
„Bolo to klasické vyvrtnutie členka a má bolesti. Povedal, že už sa mu to stalo a bolo to otázkou niekoľkých dní. Teraz je to však príliš bolestivé, má nohu vyloženú, kompresiu a ľad,“ uviedol Tuchel podľa agentúry DPA.
Kouč Angličanov priznal, že situácia ho znepokojuje: „Prirodzene, máme ďalšie zranenie na tomto poste. Pri Reeceovi Jamesovi to bude tesný súboj s časom, pri Jarellovi Quansahovi teraz tiež. Našou úlohou je však nájsť riešenia a za štyri dni ich nájdeme.“
Anglicko vstúpilo do turnaja víťazstvom 4:2 nad Chorvátskom, následne prekvapivo remizovalo s Ghanou 0:0.
Proti Paname sa dlho trápilo proti hlbokej obrane, no napokon sa presadila jeho trpezlivosť a kvalita.
„Bol to náročný a fyzický zápas. Vedeli sme, že súper hrá z pozície outsidera a bude ťažké kontrolovať jeho protiútoky. Nie je problém, keď sú takéto zápasy tesné a ťažké. Pomôže nám to v ďalšom stretnutí,“ dodal Tuchel.
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