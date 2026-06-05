    Namiesto tréningu neustále sťahovanie. Japonci majú v Mexiku smolu na zlý trávnik

    Futbalisti Japonska počas tréningu pred MS 2026
    Futbalisti Japonska počas tréningu pred MS 2026 (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. jún 2026 o 09:50
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    Príčinou je nepriaznivé počasie.

    Japonskí futbaloví reprezentanti už dvakrát zmenili tréningové ihrisko pred blížiacimi sa blížiaci sa MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

    Trávniky v mexickom Monterrey boli v zlom stave v dôsledku nepriaznivého počasia.

    Japonci prileteli do Mexika tento týždeň. V Monterrey najskôr trénovali na trávniku tamojšieho Tigres UANL, z ktorého sa presunuli na ihrisko pôvodne určené japonskému tímu do 19 rokov.

    Pre zlé podmienky sa o deň nato opäť sťahovali na trávnik, ktorý používajú futbalisti CF Monterrey.

    „Dospeli sme k zmene tréningového miesta, pretože sme hľadali lepšie prostredie. Je to pre zlé počasie, takže sa s tým nedá nič urobiť. Chceme sa uistiť, že sa dôkladne pripravíme,“ uviedol technický riaditeľ reprezentácie Masakuni Jamamoto podľa AFP.

    Japonsko sa v F-skupine postupne stretne s Holandskom, Tuniskom a Švédskom. Turnaj začne zápasom proti Holanďanom 14. júna v Arlingtone v Texase.

    MS vo futbale 2026 - tabuľka skupiny F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    JaponskoJaponskoJPN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HolandskoHolandskoNED
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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