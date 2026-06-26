Japonsko neprehralo ani do tretice a vyzve Brazíliu. Napriek remíze nesmútia ani Švédi

MS vo futbale 2026 - skupina F
Japonsko - Švédsko 1:1 (0:0)
Góly: 56. Maeda - 62. Elanga
Rozhodcovia: Barton (Salv.) – Moran (Salv.), Pupiro (Nikar.), ŽK: Taniguči - Hien, Gyökeres
Diváci: 70.137
Japonsko: Z. Suzuki – Seko (75. Watanabe), Itakura (39. Taniguči), H. Itó – Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (75. Nagatomo) – Dóan (66. J. Itó), Maeda – Ueda (66. Ogawa)
Švédsko: Zetterström - Gudmundsson (87. Nygren), Lagerbielke, Hien (37. Bergvall) - Bernhardsson (75. Sema), Lindelöf (87. Starfelt), Ayari, Stroud (75. Svensson) - Elanga, Gyökeres, Isak
Futbalisti Japonska postúpili do šestnásťfinále na MS 2026. V záverečnom kole F-skupiny v noci na piatok v Arlingtone remizovali 1:1 so Švédskom, ktoré si taktiež zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy, a to so 4 bodmi z tabuľky tímov na tretích miestach.
- ONLINE: Japonsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina F)
- Všetky dôležité informácie o MS vo futbale 2026
Japonsko poslal do vedenia v 56. minúte Daizen Maeda, ale v 62. minúte vyrovnal Anthony Elanga.
Japonci obsadili druhú priečku F-skupine o dva body za Holandskom, ktoré zdolalo Tunisko 3:1.
Pre „krajinu vychádzajúceho slnka“ je to tretia účasť za sebou vo vyraďovacej fáze MS.
Švédi majú v tabuľke tímov na 3. miestach o gól lepšie skóre ako Bosna a Hercegovina, ktorá už má istý postup. Švédsko sa prebojovalo do vyraďovacej fázy piatykrát z uplynulých piatich účastí na MS.
V šestnásťfinále sa Japonci stretnú v Houstone 29. júna o 19.00 SELČ s Brazíliou, zatiaľ čo súperom Švédska môže byť Mexiko, Švajčiarsko, USA, Nemecko alebo víťaz I-skupiny.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS vo futbale 2026 - skupina F
Priebeh zápasu Japonsko - Švédsko
I. polčas:
Prvý polčas nepriniesol žiadne vyložené gólové príležitosti a brankári veľa práce nemali.
Zetterström však v závere prvého dejstva predviedol výborný zákrok, keď ho preveril Nakamura.
Opticky mali viac z hry Japonci, ktorí trpezlivo testovali defenzívu súpera. Švédi prišli v 37. minúte o zraneného stopéra Hiena, ktorého nahradil Bergvall.
Aj tréner Japonska Hadžime Morijasu striedal už v prvom polčase, keď namiesto Itakuru poslal do hry Tanigučiho.
II. polčas:
Japonci sa ujali vedenia v 56. minúte, keď Dóan skvelou prihrávkou našiel v šestnástke voľného Maedu, ktorý rozvlnil sieť prízemnou strelou povedľa Zetterströma.
Zverenci Grahama Pottera však vyrovnali na 1:1 už v 62. minúte zásluhou Elangu, ktorý dostal loptu na pravom krídle a z rohu šestnástky zatočil loptu k vzdialenejšej tyči.
Švédi boli v druhom polčase nebezpečnejší a krátko nato natiahol brankára Suzukiho strelou z hranice pokutového územia Isak.
V 83. minúte na opačnej strane Ogawa z voleja v páde prestrelil bránu a v závere si už mužstvá postupový výsledok postrážili.
V nadstavenom čase však musel Suzuki ešte reflexívne zneškodniť hlavičku Isaka.
Zion Suzuki, brankár Japonska: „Prvý polčas bol vyrovnaný. Na druhej strane, v druhom polčase sme sa dostali do vedenia, ale po inkasovanom vyrovnávajúcom góle sa momentum priklonilo na stranu súpera. Napriek tomu si myslím, že sme dosiahli to podstatné – inkasovali sme minimum gólov, neprehrali sme a získali sme aspoň bod. To, že si môžeme preniesť túto sériu bez prehry aj do nasledujúceho zápasu proti Brazílii, je určite pozitívne.“
Anthony Elanga, útočník Švédska: „Naozaj som chcel zvíťaziť, ale myslím si, že napokon nám stačil aj bod. A musím povedať, že som na celý tím veľmi hrdý, najmä na Jakoba Zetterströma. Myslím si, že odchytal vynikajúci zápas.“