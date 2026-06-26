    Japonsko
    Japonsko
    MS vo futbale 2026
    26.06.2026, Skupina F
    1 - 1
    0:0
    Švédsko
    Švédsko
    PrehľadPreviewOnline prenosSumár

    Japonsko neprehralo ani do tretice a vyzve Brazíliu. Napriek remíze nesmútia ani Švédi

    Fotka zo zápasu Japonsko - Švédsko na MS vo futbale 2026.
    Fotka zo zápasu Japonsko - Švédsko na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|26. jún 2026 o 06:13
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    Japonsko a Švédsko dnes remizovali v skupine F na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Japonsko - Švédsko 1:1 (0:0)

    Góly: 56. Maeda - 62. Elanga

    Rozhodcovia: Barton (Salv.) – Moran (Salv.), Pupiro (Nikar.), ŽK: Taniguči - Hien, Gyökeres

    Diváci: 70.137

    Japonsko: Z. Suzuki – Seko (75. Watanabe), Itakura (39. Taniguči), H. Itó – Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (75. Nagatomo) – Dóan (66. J. Itó), Maeda – Ueda (66. Ogawa)

    Švédsko: Zetterström - Gudmundsson (87. Nygren), Lagerbielke, Hien (37. Bergvall) - Bernhardsson (75. Sema), Lindelöf (87. Starfelt), Ayari, Stroud (75. Svensson) - Elanga, Gyökeres, Isak

    Futbalisti Japonska postúpili do šestnásťfinále na MS 2026. V záverečnom kole F-skupiny v noci na piatok v Arlingtone remizovali 1:1 so Švédskom, ktoré si taktiež zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy, a to so 4 bodmi z tabuľky tímov na tretích miestach.

    Japonsko poslal do vedenia v 56. minúte Daizen Maeda, ale v 62. minúte vyrovnal Anthony Elanga.

    Japonci obsadili druhú priečku F-skupine o dva body za Holandskom, ktoré zdolalo Tunisko 3:1.

    Pre „krajinu vychádzajúceho slnka“ je to tretia účasť za sebou vo vyraďovacej fáze MS.

    Švédi majú v tabuľke tímov na 3. miestach o gól lepšie skóre ako Bosna a Hercegovina, ktorá už má istý postup. Švédsko sa prebojovalo do vyraďovacej fázy piatykrát z uplynulých piatich účastí na MS.

    V šestnásťfinále sa Japonci stretnú v Houstone 29. júna o 19.00 SELČ s Brazíliou, zatiaľ čo súperom Švédska môže byť Mexiko, Švajčiarsko, USA, Nemecko alebo víťaz I-skupiny.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    HolandskoHolandskoNED
    3
    2
    1
    0
    10:4
    7
    V
    V
    R
    2
    JaponskoJaponskoJPN
    3
    1
    2
    0
    7:3
    5
    R
    V
    R
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    1
    1
    7:7
    4
    R
    P
    V
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    3
    0
    0
    3
    2:12
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Japonsko - Švédsko

    I. polčas:

    Prvý polčas nepriniesol žiadne vyložené gólové príležitosti a brankári veľa práce nemali.

    Zetterström však v závere prvého dejstva predviedol výborný zákrok, keď ho preveril Nakamura.

    Opticky mali viac z hry Japonci, ktorí trpezlivo testovali defenzívu súpera. Švédi prišli v 37. minúte o zraneného stopéra Hiena, ktorého nahradil Bergvall.

    Aj tréner Japonska Hadžime Morijasu striedal už v prvom polčase, keď namiesto Itakuru poslal do hry Tanigučiho.

    II. polčas:

    Japonci sa ujali vedenia v 56. minúte, keď Dóan skvelou prihrávkou našiel v šestnástke voľného Maedu, ktorý rozvlnil sieť prízemnou strelou povedľa Zetterströma.

    Zverenci Grahama Pottera však vyrovnali na 1:1 už v 62. minúte zásluhou Elangu, ktorý dostal loptu na pravom krídle a z rohu šestnástky zatočil loptu k vzdialenejšej tyči.

    Švédi boli v druhom polčase nebezpečnejší a krátko nato natiahol brankára Suzukiho strelou z hranice pokutového územia Isak.

    V 83. minúte na opačnej strane Ogawa z voleja v páde prestrelil bránu a v závere si už mužstvá postupový výsledok postrážili.

    V nadstavenom čase však musel Suzuki ešte reflexívne zneškodniť hlavičku Isaka.

    Zion Suzuki, brankár Japonska: „Prvý polčas bol vyrovnaný. Na druhej strane, v druhom polčase sme sa dostali do vedenia, ale po inkasovanom vyrovnávajúcom góle sa momentum priklonilo na stranu súpera. Napriek tomu si myslím, že sme dosiahli to podstatné – inkasovali sme minimum gólov, neprehrali sme a získali sme aspoň bod. To, že si môžeme preniesť túto sériu bez prehry aj do nasledujúceho zápasu proti Brazílii, je určite pozitívne.“

    Anthony Elanga, útočník Švédska: „Naozaj som chcel zvíťaziť, ale myslím si, že napokon nám stačil aj bod. A musím povedať, že som na celý tím veľmi hrdý, najmä na Jakoba Zetterströma. Myslím si, že odchytal vynikajúci zápas.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 15

    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    3 - 2
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    0 - 0
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    1 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    1 - 3
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City

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    dnes 08:14
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Futbalisti Brazílie oslavujú gól na MS 2026.
    Devätnásť tímov má istý postup. Brazíliu čaká náročná skúška, Maroko vyzve v šlágri Holandsko
    dnes 08:14
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    Domov»MS vo futbale 2026»Japonsko neprehralo ani do tretice a vyzve Brazíliu. Napriek remíze nesmútia ani Švédi