Veľká strata pre Japonsko ešte pred MS. Kapitán pre zranenie nepomôže tímu a skončil

Tesne pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta prišla japonská reprezentácia o svojho kapitána.
Wataru Endo z Liverpoolu si nestihol včas doliečiť zdravotné problémy a napokon z nominácie podľa talianskeho experta Fabrizia Romana vypadol.
Tréner Hadžime Morijasu namiesto neho zaradil do kádra útočníka bundesligového Mönchengladbachu Šuto Mačina.
Tridsaťtriročný stredopoliar Endo sa vo februári podrobil operácii poškodených väzov v ľavom členku a odvtedy odohral len polčas prípravného zápasu s Islandom pred dvoma týždňami.
Program Japonska na MS vo futbale 2026
V japonskom výbere bol so 73 reprezentačnými štartmi druhým najskúsenejším hráčom. Dvadsaťšesťročný Mačino sa dostal do tímu na MS dodatočne po zranení spoluhráča aj pred minulým šampionátom v Katare. Do zápasov vtedy nezasiahol.
Kapitánsku pásku by mal podľa médií prevziať obranca Ajaxu Amsterdam Ko Itakura. Prvýkrát povedie mužstvo v nedeľňajšom dueli proti Holandsku v Dallase, ďalšie zápasy čakajú Japoncov v skupine F so Švédskom a Tuniskom.
Endo zároveň oznámil koniec reprezentačnej kariéry. „Robil som všetko pre to, aby som mohol štartovať na MS, no nepodarilo sa mi úplne zotaviť zo zranenia.
Za danej situácie som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru,“ citovala Enda agentúra AFP.