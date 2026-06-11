    Veľká strata pre Japonsko ešte pred MS. Kapitán pre zranenie nepomôže tímu a skončil

    Wataru Endó v drese Japonska.
    Wataru Endó v drese Japonska. (Autor: TARS/AP)
    ČTK, TASR|11. jún 2026 o 22:25
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    Bol so 73 reprezentačnými štartmi druhým najskúsenejším hráčom tímu.

    Tesne pred začiatkom futbalových majstrovstiev sveta prišla japonská reprezentácia o svojho kapitána.

    Wataru Endo z Liverpoolu si nestihol včas doliečiť zdravotné problémy a napokon z nominácie podľa talianskeho experta Fabrizia Romana vypadol.

    Tréner Hadžime Morijasu namiesto neho zaradil do kádra útočníka bundesligového Mönchengladbachu Šuto Mačina.

    Tridsaťtriročný stredopoliar Endo sa vo februári podrobil operácii poškodených väzov v ľavom členku a odvtedy odohral len polčas prípravného zápasu s Islandom pred dvoma týždňami.

    Program Japonska na MS vo futbale 2026

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas

    V japonskom výbere bol so 73 reprezentačnými štartmi druhým najskúsenejším hráčom. Dvadsaťšesťročný Mačino sa dostal do tímu na MS dodatočne po zranení spoluhráča aj pred minulým šampionátom v Katare. Do zápasov vtedy nezasiahol.

    Kapitánsku pásku by mal podľa médií prevziať obranca Ajaxu Amsterdam Ko Itakura. Prvýkrát povedie mužstvo v nedeľňajšom dueli proti Holandsku v Dallase, ďalšie zápasy čakajú Japoncov v skupine F so Švédskom a Tuniskom.

    Endo zároveň oznámil koniec reprezentačnej kariéry. „Robil som všetko pre to, aby som mohol štartovať na MS, no nepodarilo sa mi úplne zotaviť zo zranenia.

    Za danej situácie som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru,“ citovala Enda agentúra AFP.

    Tabuľka skupiny F na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    JaponskoJaponskoJPN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    HolandskoHolandskoNED
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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