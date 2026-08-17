Po Zapletalovej zlate prišiel aj diplomatický úspech. Volko sa stal členom Komisie športovcov

Majstrovstvá Európy v atletike sú už na konci a Slovensko zažilo jeden z najúspešnejších ročníkov.
Po historickom zlate, ktoré vybojovala slovenská prekážkarka Emma Zapletalová, pribudlo aj niekoľko semifinálových účastí zvyšku reprezentácie a umiestnení v najlepšej dvadsiatke kontinentu.
Okrem športových úspechov sa Slovensku zadarilo aj na diplomatickej scéne. Slovenského šprintéra Jána Volka zvolili do Komisie športovcov Európskej atletiky.
Slovenského šprintéra si vybrali európski atléti a atlétky spolu s poľskou prekážkarkou Piou Skrzyszowskou, srbskou diaľkarkou Ivanou Španovićovou, švédskou osemstovkárkou Lovisou Lindhovou, talianskou chodkyňou Federicou Curriazziovou, holandským štvorstovkárom Nickom Smidtom, britským šprintérom Nethaneelom Mitchellom-Blakeom a ďalším špecialistom na 400 m Attilom Molnárom z Maďarska.
Volka zvolenie do komisie potešilo a vďačil za každý jeden hlas.
"Verím, že budem schopný vniesť triezvy pohľad do európskej atletiky. Môžem vychádzať zo svojej dvanásťročnej praxe aktívneho profesionálneho športovca. Snáď sa mi podarí zlepšiť veci, ktoré nie sú momentálne úplne ideálne," povedal pre Slovenský atletický zväz.
Volko dosiahol na nedávno ukončených ME v Birminghame jedno semifinále v behu na 100 metrov. Celkovo sa v tejto disciplíne umiestnil na 22. mieste.
V behu na 200 metrov mu rozbehy nevyšli a po nepostupe do semifinále mu patrilo 23. miesto.