Na toto nemám slov, hnevá sa Volkova trénerka. Môže to byť nespravodlivé, vraví expert

Šprintér Ján Volko je stálicou slovenských atletických výprav. V Birminghame sa v 29 rokoch predstaví už na svojich piatych majstrovstvách Európy.
Na Alexander Stadium sa postaví na štart oboch najkratších šprintov, pričom na 100 metroch sa mu ešte nestalo, aby na ME nepostúpil z rozbehov.
Postup do 24-členného semifinále je aj jeho súčasným cieľom. Priznáva, že by v Birminghame rád absolvoval viac ako dva behy.
V porovnaní s predošlými šampionátmi sa však upravil postupový kľúč a na pohľad malá zmena vyvolala kritické ohlasy, vrátane Volkovho tímu.
Dôležitý je iba čas
Podobne ako v iných bežeckých disciplínach je dopredu známa až polovica semifinalistov, a tak najlepšia dvanástka atlétov rozbehy vynecháva.
Zmena nastala pri spôsobe, akým sa do semifinále dostane ďalší tucet pretekárov z rozbehov. Doposiaľ bol vždy určený počet postupujúcich z každého rozbehu, prípadne ďalší na základe časov.
V Birminghame však tieto kvóty na jednotlivé rozbehy neplatia a jediným podstatným ukazovateľom je dosiahnutý čas. Na základe neho sa zoradia všetci šprintéri z rozbehov a najlepších 12 ide ďalej.
Nový postupový kľúč však vyvoláva diskusiu o jeho férovosti. Najmä v šprintoch zohráva dôležitú rolu vietor a je rozdiel, či vám v danom momente fúka do chrbta alebo bojujete s protivetrom.
Teoreticky môže nastať situácia, že kým z jedného rozbehu postúpia do semifinále všetci, z iného rozbehu nemusí postúpiť ani jeho víťaz.
"Neférovo zvýhodňujú 12 atlétov a nasadia ich priamo do semifinále. Všetky behy na 100 metrov dajú do programu v jeden deň a teraz ešte aj toto. Nemám slov," reagovala trénerka Naďa Bendová.
Musíte mať šťastie
Pre Atletický zväz Bratislavy sa v podobnom duchu vyjadril aj tréner a manžel Viktórie Korbovej, ktorá na šampionáte pobeží na 200 metrov.
"Pre favoritov je to horšie, pre slabších asi o čosi lepšie. Vieme však, aké sú šprinty. V jednom behu zafúka +1 m/s, v druhom -1 m/s a to prináša veľký rozdiel. Musíte mať šťastie," uviedol Marek Korba.
Niečo naznačili už pondelkové rozbehy na 100 m žien, v ktorých sa predstavila aj Viktória Forster. Z jej rozbehu postúpilo najviac pretekárok (5), aj vďaka výraznej pomoci vetra 3,2 metra za sekundu.
Naopak, iba trojica atlétok si zaistila semifinále z druhého rozbehu. Jedným z faktorov bolo aj to, že v čase ich behu panovalo bezvetrie.
"Chápem tých, ktorí sú proti tejto zmene. Pri meniacom sa vetre, čo sa v Birminghame na otvorenom štadióne deje, to môže byť nespravodlivé. Na druhej strane, všetci pretekári sa s tým musia vyrovnať.
Je tu snaha urobiť rozbehy atraktívne, aby každý bežal naplno až do konca. Nedá sa špekulovať, spomaľovať či zvoľniť," uviedol pre Sportnet atletický expert a promotér Alfonz Juck.
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Na hranici postupu
Hoci trénerku Naďu Bendovú nahnevala zmena postupového kľúča, určite verí, že jej dlhoročný zverenec Ján Volko si vybojuje postup.
Bratislavčan sa predstaví v záverečnom treťom rozbehu, ktorý sa začne o 12:29 h. V šiestej dráhe bude mať po svojej ľavej ruke Portugalčana Delvisa Santosa a po pravici Švajčiara Timothého Mumenthalera.
Svoje sezónne maximum 10,24 sekundy si zabehol v júni v Plzni. Spomedzi účastníkov rozbehov má lepší sezónny čas dvanásť šprintérov, takže Volko by mohol byť práve na hranici postupu.
"Janko je veľmi skúsený pretekár, zažil toho dosť. Vie sa pripraviť na hlavné preteky roka. Verím, že podá čo najlepší výkon. To, aký bude v jeho rozbehu fúkať vietor, nevie nikto," dodal Juck.
Volko doposiaľ raz postúpil aj do finále ME. Pred štyrmi rokmi finišoval v Mníchove na fantastickom štvrtom mieste, keď ho od bronzovej medaily Brita Jeremiaha Azua delili tri stotiny sekundy.