    Panama
    Panama
    MS vo futbale 2026
    27.06.2026, Skupina L
    New York
    23:00
    Anglicko
    Anglicko

    Kapitán Chelsea odohral 180 minút v skupine za Anglicko. Proti Paname zrejme nenastúpi

    Reece James.
    Reece James. (Autor: TASR/AP)
    TASR|26. jún 2026 o 19:10
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    Dôvodom je zranenie zadného stehenného svalu.

    Anglickej futbalovej reprezentácii bude v záverečnom zápase v L-skupine MS proti Paname pravdepodobne chýbať obranca Reece James.

    Kapitán FC Chelsea vynechal zo zdravotných dôvodov piatkový tréning, podľa médií je dôvodom zranenie zadného stehenného svalu.

    James bol jediný hráč z 26-členného anglického kádra, ktorý absentoval na tréningu v Swope Soccer Village v Kansas City. „(James) sa pripravuje na základe individuálneho tréningového programu,“ informovala anglická Futbalová asociácia.

    Zadák Chelsea odohral plných 90 minút v prvom skupinovom dueli proti Chorvátsku (4:2) i v druhom proti Ghane (0:0).

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    Podľa agentúry DPA nebude zrejme tréner Thomas Tuchel riskovať zhoršenie zdravotného stavu 26-ročného obrancu a proti Paname ho nechá sedieť na striedačke.

    Tesne pred začiatkom šampionátu vypadol z kádra „Albiónu“ pre zranenie obranca Tino Livramento, Tuchel namiesto neho povolal do tímu Trevoha Chalobaha z FC Chelsea.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026: Tabuľka skupiny L

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    AnglickoAnglickoENG
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    R
    V
    2
    GhanaGhanaGHA
    2
    1
    1
    0
    1:0
    4
    R
    V
    3
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    V
    P
    4
    PanamaPanamaPAN
    2
    0
    0
    2
    0:2
    0
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Domov»MS vo futbale 2026»Kapitán Chelsea odohral 180 minút v skupine za Anglicko. Proti Paname zrejme nenastúpi