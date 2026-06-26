Kapitán Chelsea odohral 180 minút v skupine za Anglicko. Proti Paname zrejme nenastúpi

Anglickej futbalovej reprezentácii bude v záverečnom zápase v L-skupine MS proti Paname pravdepodobne chýbať obranca Reece James.
Kapitán FC Chelsea vynechal zo zdravotných dôvodov piatkový tréning, podľa médií je dôvodom zranenie zadného stehenného svalu.
James bol jediný hráč z 26-členného anglického kádra, ktorý absentoval na tréningu v Swope Soccer Village v Kansas City. „(James) sa pripravuje na základe individuálneho tréningového programu,“ informovala anglická Futbalová asociácia.
Zadák Chelsea odohral plných 90 minút v prvom skupinovom dueli proti Chorvátsku (4:2) i v druhom proti Ghane (0:0).
Podľa agentúry DPA nebude zrejme tréner Thomas Tuchel riskovať zhoršenie zdravotného stavu 26-ročného obrancu a proti Paname ho nechá sedieť na striedačke.
Tesne pred začiatkom šampionátu vypadol z kádra „Albiónu“ pre zranenie obranca Tino Livramento, Tuchel namiesto neho povolal do tímu Trevoha Chalobaha z FC Chelsea.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.