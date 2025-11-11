Schranz má za sebou ťažšie obdobie. Je to veľká skúška psychiky, hovorí

SENEC. Jedným z kľúčových hráčov slovenskej futbalovej reprezentácie, ktorí prišli na zraz po zranení, je aj Ivan Schranz.
Ten síce v októbri skóroval proti Luxembursku, no odvtedy odohral za Slaviu Praha pätnásť minút.
Tridsaťdvaročný útočník bude chcieť čo najviac pomôcť národnému tímu v kľúčových zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Severnému Írsku a v Nemecku.
Schranz nastúpil pred mesiacom v Trnave v 70. minúte, skóroval a práve pri zakončení si privodil zranenie.
„Momentálne mám za sebou ťažšie obdobie, ktoré nebolo pre futbalistu jednoduché. Bol som približne tri týždne mimo ihriska, keďže som sa dával dokopy po svalovom zranení.
Tesne pred zrazom, niekedy od stredy alebo štvrtka, som začal opäť trénovať a snažil som sa čo najrýchlejšie dostať do formy – aby som pomohol klubu a mohol byť aj tu. Nebolo to ľahké obdobie, ale verím, že už je za mnou,“ uviedol Schranz.
V nedeľu nastúpil ako striedajúci hráč v Plzni, kde Slavia vyhrala 5:3.
„Myslím si, že každá minúta na ihrisku je veľmi dôležitá. Pre mňa aj po návrate zo zranenia je to veľká skúška psychiky. Je však veľkým pozitívom, že všetko prebehlo v poriadku a vydržal som, takže z tohto pohľadu je to určite super,“ povedal Schranz.
V tejto sezóne zažil pravý krídelník už druhý výpadok a ideálne obdobie neprežíva ani jeho reprezentačný spoluhráč Lukáš Haraslín na ľavom krídle.
Toho vyradili tento rok zranenia na celkovo 107 dní. Minutáž oboch opôr v piatok v Košiciach preto nie je istá.
„Vzhľadom na to, čo mám za sebou, neviem, či budem schopný odohrať plných 90 minút, ale urobím pre to všetko.
Spolu s trénermi kondície a fyzioterapeutmi sa snažím pripraviť tak, aby som mohol tímu pomôcť v akejkoľvek možnej miere,“ priznal Schranz.