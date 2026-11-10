VIDEO: Slovenský boxer tvrdo narazil, tréner však nestráca vieru. Rozhodne nekončíme, hovorí

Slovenský profesionálny boxer Ivan Baláž si z londýnskeho galavečera Zuffa Boxing 12 odniesol nepríjemnú porážku.
Američan Da’Mazion Vanhouter ho ukončil technickým knokautom už v prvom kole, keď ho po úderoch na telo trikrát poslal k zemi.
Balážov tréner Oleksandr Karvatskyi na sociálnych sieťach opísal, za akých okolností prijali ponuku na zápas, ako prebiehala príprava a čo podľa neho rozhodlo o výsledku.
Ponuka na vystúpenie v Londýne prišla podľa Karvatského iba štyri týždne pred turnajom. Napriek krátkemu času však neváhali. Od začiatku si uvedomovali, že ich čaká kvalitný súper a náročná skúška, no príležitosť predstaviť sa na takomto podujatí nechceli odmietnuť.
„Niekedy je lepšie to skúsiť a neuspieť, než o tom celý život iba snívať,“ napísal tréner. Priznal, že výsledok ich, samozrejme, mrzí, no s odstupom času by sa podľa neho pre rovnakú možnosť rozhodli znova.
Karvatskyi zároveň zdôraznil, že Baláž musel počas prípravy skĺbiť box s pracovnými a rodinnými povinnosťami. Napriek tomu podľa jeho slov odvádzal maximum na každom tréningu.
Tím cestoval po celom Česku, aby našiel čo najlepšie podmienky na sparingy a pripravil sa na súpera, ktorého kvality si uvedomoval od prvého momentu.
Video zo zápasu Ivana Baláža s Da’Mazionom Vanhouterom
Tréner upozornil aj na okolnosti, ktoré diváci počas samotného zápasu nevidia. Účasť na veľkom medzinárodnom podujatí totiž podľa neho neznamená iba prísť do haly, odbojovať zápas a odísť.
Boxeri musia zvládať množstvo rozhovorov, fotografovania, administratívy či dopingových kontrol. To všetko predstavuje ďalšiu záťaž, s ktorou sa musia vyrovnať ešte pred vstupom do ringu.
Samotný priebeh zápasu však podľa Karvatského spočiatku zodpovedal ich predstavám. Baláž mal byť uvoľnený a od úvodného kola sa držal dohodnutého plánu. Potom však prišiel úder, ktorý všetko zmenil.
Vanhouter zasiahol slovenského boxera na telo a postupne ho dostal do problémov.
Baláž sa síce po prvých pádoch dokázal postaviť, no americký súper pokračoval v útokoch a po treťom knockdowne rozhodca súboj ukončil. Vanhouter tak zvíťazil technickým knokautom v čase 2:04 prvého kola.
„Klobúk dole pred súperom. Bol skvele pripravený a určite má pred sebou veľkú budúcnosť,“ ocenil Karvatskyi výkon Američana. Zároveň však dal jasne najavo, že jedna prehra nemení jeho pohľad na Balážove schopnosti ani na spoločnú budúcnosť.
Tréner je na svojho zverenca hrdý a vyzdvihol všetko, čo počas náročnej prípravy odviedol. Londýnsky galavečer označil za obrovskú skúsenosť a poďakoval za príležitosť, ktorú dostali. Ich spolupráca sa však nekončí. Baláž si má teraz dopriať oddych a následne sa opäť vrátiť k tréningu.
„Tomuto chalanovi verím. Aj vo chvíľach, keď si možno on sám až tak neverí,“ odkázal tréner slovenskému boxerovi.
Baláž tak po druhej profesionálnej prehre nemusí dlho čakať na ďalší krok. Jeho tím už avizuje návrat do práce, hoci konkrétny termín ďalšieho zápasu zatiaľ neoznámil.