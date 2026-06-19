    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina B
    6 - 0
    2:0
    Katar
    Katar

    Je vďačný každnému, kto mu pomohol. Zranený Kanaďan už absolvoval operáciu

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|19. jún 2026 o 22:28
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    Spoluhráčom odkázal, že odteraz bude asistentom trénera.

    Kanadský futbalový reprezentant Ismael Kone už absolvoval operáciu po tom, čo v druhom zápase na majstrovstvách sveta proti Kataru (6:0) utrpel zlomeninu holennej a lýtkovej kosti v ľavej nohe.

    V piatok to potvrdila Kanadská futbalová asociácia (Canada Soccer).

    Dvadsaťštyriročného stredopoliara talianskeho Sassuola odniesli z ihriska na nosidlách po zákroku katarského hráča Assima Madiba v 51. minúte stretnutia vo Vancouveri. Kone počas ošetrovania dostával kyslík a pri odchode z trávnika na nosidlách mával divákom.

    Madibo dostal za zákrok červenú kartu a po dueli sa Konemu osobne ospravedlnil. „Ani si neviete predstaviť, aký som vďačný každému, kto mi pomohol a kto sa za mňa modlí,“ citovala kanadského reprezentanta agentúra AP.

    „Mojim kanadským bratom odkazujem, že odteraz som asistentom trénera a budem vás podporovať z lavičky. To, čo ste včera spravili, zostane vo mne. Čoskoro sa vrátim a budeme spolu vytvárať ďalšie spomienky,“ dodal Kone vo vyhlásení zverejnenom na Instagrame.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    1
    1
    0
    7:1
    4
    V
    R
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    6 - 0
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone
    Je vďačný každnému, kto mu pomohol. Zranený Kanaďan už absolvoval operáciu
    dnes 22:28
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone
    Je vďačný každnému, kto mu pomohol. Zranený Kanaďan už absolvoval operáciu
    dnes 22:28
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