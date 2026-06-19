    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina B
    6 - 0
    2:0
    Katar
    Katar

    Zranenie spoluhráča zomklo celý tím. Kanada chce vyhrať skupinu pre Koneho

    Zranený Ismael Kone
    Zranený Ismael Kone (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|19. jún 2026 o 19:56
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    Pôjdeme naplno, hovorí útočník Larin.

    Kanadská futbalová reprezentácia má ďalšiu motiváciu zabojovať o prvenstvo v B-skupine na prebiehajúcich majstrovstvách sveta.

    V druhom zápase skupiny proti Kataru (6:0) sa hororovo zranil stredopoliar Ismael Kone, ktorý utrpel zlomeninu ľavej nohy a domáci šampionát sa pre neho skončil.

    Zverenci Jesseho Marscha teraz chcú zabojovať aj za 24-ročného hráča talianskeho Sassuola.

    Toho odniesli z ihriska na nosidlách po zákroku katarského stredopoliara Assima Madiba v 51. minúte stretnutia vo Vancouveri.

    Kone počas ošetrovania dostával kyslík a pri odchode z trávnika na nosidlách mával divákom.

    VIDEO: Zranenie Ismaela Koneho

    Kone sa stal tretím reprezentantom Kanady v krátkom čase s podobným zranením. V príprave na Copa America v roku 2024 si zlomil nohu Tajon Buchanan a vlani v októbri aj Modse Bombito.

    „Je to náročný moment, keďže sa to stalo už niekoľkým hráčom. Budeme tu pre Koneho. Pôjdeme naplno a pokúsime sa pre neho vyhrať skupinu,“ citovala útočníka Cyleho Larina agentúra DPA.

    Stredopoliar Sassuola už absolvoval operáciu, po ktorej ho v nemocnici navštívil Bombito. Ten sa po zotavení z rovnakého zranenia usiluje o prvý štart v základnej zostave, ktorý môže nastať v priamom súboji o víťazstvo v B-skupine proti Švajčiarsku (24. júna o 21.00 SELČ).

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    1
    1
    0
    7:1
    4
    V
    R
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    6 - 0
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

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    Domov»MS vo futbale 2026»Zranenie spoluhráča zomklo celý tím. Kanada chce vyhrať skupinu pre Koneho