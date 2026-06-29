Taremi: Tieto MS boli jedna veľká katastrofa. Irán odchádza z turnaja frustrovaný a sklamaný

Zamietnuté víza 12 členom realizačného tímu. Cestovateľské peklo po nútenej zmene tréningovej základne z americkej Arizony za mexickú Tijuanu a aj obrovská športová smola.
Je to akurát dosť na to, aby futbalisti Iránu opúšťali majstrovstvá sveta vo futbale frustrovaní s pocitmi, že futbalová fair-play sa v ich prípade ocitla vo viacnásobnom ofsajde.
Vedenie iránskeho tímu oznámilo pondelkový odlet futbalistov z mexickej Tijuany o 18.00 h miestneho času (na Slovensku už v utorok o 3.00 h).
"Tieto majstrovstvá sveta boli jedna veľká katastrofa. A nevravím to len z pohľadu nášho tímu.
FIFA nahromadila balvan z problémov, ktoré iba tlačila pred sebou a nedokázala ich riešiť.
Je mi z toho všetkého veľmi zle," uviedol Mehdi Taremi, kapitán iránskeho tímu.
Iránsky národný tím bol od začiatku MS 2026 negatívne zasiahnutý prebiehajúcou vojnou medzi Iránom a Spojenými štátmi s Izraelom.
Hráči čelili problémom s vízami, presunu základného tábora z Arizony do Mexika a najmä cestovným obmedzeniam, ktoré na futbalových vyslancov z juhozápadnej Ázie uvalila FIFA a americké úrady.
To zahŕňalo aj zákaz príchodu mužstva do USA dva dni pred zápasmi. Výnimka nastala len pred posledným zápasom proti Egyptu, ale po ňom sa Iránci museli ponáhľať späť do Mexika.
Najväčšia miera frustrácia sa však prejavila po poslednom zápase základnej skupiny Irán strelil v tretej minúte nadstaveného času víťazný gól do bránky Egypta, ale videosystém VAR ho neuznal pre párcentimetrový ofsajd v podaní strelca gólu Shoju Khalilzadeha.
Uznaný gól by vtedy znamenal automatický postup do 1/16 finále turnaja z druhého miesta v G-skupine.
Nastal však opačný prípad, Irán sa musel spoliehať na priaznivý vývoj ostatných zápasov, aby s 3 bodmi na konte a so skóre 3:3 postúpil z tretieho miesta v skupine. Napokon sa tak nestalo.
Iránski futbalisti zostali prví pod čiarou, na postup do vyraďovacej fázy im chýbali dva góly.
"Verím, že naši fanúšikovia si užili náš tím na majstrovstvách sveta, ale tých rozporuplných situácií okolo nás bolo priveľa.
Boh mal s nami asi nejaký problém, keďže nám počas troch zápasov neuznali až tri góly, čo bolo najviac spomedzi všetkých tímov na MS.
K tomu všetky tie administratívne prekážky. Škoda, možno ak by naša krajina nebola vo vojne s organizátorovom turnaja, bol by náš tím vo vyraďovacej fáze MS," povedal sklamaný tréner iránu Amir Ghalenoei.