    Iránski fanúšikovia sa nemajú dostať na tribúny na MS. USA blokuje vstup na ich územie

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jún 2026 o 12:20
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    Vedenie Iránu vyzvalo Medzinárodnú futbalovú federáciu, aby zasiahla.

    Iránska futbalová federácia (FFI) oznámila, že jej nepridelili vstupenky na zápasy skupinovej fázy MS v USA, Kanade a Mexiku.

    Vedenie zväzu zároveň vyzvalo Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA), aby zasiahla.

    Tlačová agentúra ISNA citovala vyhlásenie FFI, v ktorom sa uvádza, že USA podnikli kroky na zabránenie prítomnosti iránskych fanúšikov na zápasoch v Los Angeles proti Novému Zélandu a Belgicku a v Seattli proti Egyptu.

    Podľa pravidiel FIFA a turnajových pravidiel každá federácia dostane 8 percent vstupeniek na duel, ktorý hrá jej tím. Šampionát odštartuje už vo štvrtok.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Irán patrí medzi niekoľko krajín, ktorých občanom je od začiatku druhého funkčného obdobia Donalda Trumpa odopretý vstup do krajiny. Irán a USA sú od februára aj vo vojenskom konflikte.

    Iránsky tím presunul svoj základný tábor z USA do Mexika, pričom na svoje zápasy a späť môže cestovať iba v deň ich konania. Pätnástim členom iránskej delegácie neboli udelené víza do USA, pripomenula agentúra DPA.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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