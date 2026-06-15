Irán vstupuje na MS v tieni politiky. Pre nás je to bežný zápas, vraví tréner Nového Zélandu

Iránska reprezentácia si pred štartom na 23. majstrovstvách sveta prešla mimoriadne náročným obdobím a viac ako o jej futbalovej forme sa hovorilo o politickom pozadí jej účasti.
Prípravu krajiny poznačila vojna na Blízkom východe, problémy s vízami či presun tréningovej základne z USA do Mexika.
V úvodnom zápase G-skupiny si Iránci zmerajú s Novým Zélandom, súboj na Štadióne SoFi v Los Angeles má úvodný výkop v utorok o 3.00 SELČ.
Očakávajú sa protesty
Iránsky tím pôvodne plánoval pobyt v Tucsone v Arizone, napokon sa však presunul do mexickej Tijuany.
Dôvodom boli napäté vzťahy so spoluhostiteľom šampionátu, americké úrady dokonca neudelili víza viacerým členom iránskej delegácie.
Mužstvo pricestovalo do Kalifornie až deň pred zápasom a len krátko po tom, ako USA s Iránom oznámili dohodu o ukončení konfliktu.
Pred štadiónom sa však očakávajú protesty perzskej diaspóry proti režimu v Teheráne a reprezentácia avizovala, že ak sa počas zápasu objavia protivládne transparenty, odíde z ihriska.
Tréner Amir Ghalenoei sa snažil politický rozmer utlmiť. „Sme tu preto, aby sme odohrali dobrý a kvalitný zápas. Nevenujeme pozornosť hluku okolo nás.
Prirodzene, všetky tímy majú svoje vlastné problémy a vo veľa krajinách sa deje veľa vecí, ktoré nemajú s futbalom nič spoločné,“ uviedol podľa AFP.
Dodal, že iránske mužstvo reprezentuje všetkých Iráncov, tých doma aj v zahraničí: „Nie sme politickí ľudia. Futbal je oddelený od politiky.“
Berú to ako normálny zápas
V podobnom duchu sa vyjadril aj jeho náprotivok na lavičke Nového Zélandu Darren Bazeley.
MS vo futbale 2025 - skupina G - 1. kolo
Irán - Nový Zéland
Utorok, 16. júna, 3.00 SELČ
Štadión SoFi (Los Angeles)
Rozhodujú: Ramos Palazuelos - Morin, Bisguerra (všetci Mex.)
Predpokladané zostavy:
Irán: Beiranvand - Yousefi, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi - Ezatolahi, Ghoddos, Mohebi - Hosseinzadeh, Taremi, Ghayedi
Nový Zéland: Crocombe - Payne, Surman, Boxall, Cacace - Bell, Stamenič - Garbett, Singh, Just - Wood
„Ak mám byť úprimný, berieme to ako normálny zápas. Na každý medzinárodný duel, ktorý hráme, sa pripravujeme rovnako a pre tento zápas sme neurobili nič iné.
Pre nás je to veľký zápas, pretože je to zápas majstrovstiev sveta a chceme, aby sa nám tu darilo,“ povedal pred stretnutím.
„Sústredili sme sa len na futbal. Keď raz vyjdete na ihrisko, na ničom inom nezáleží,“ nadviazal na jeho slová kapitán Chris Wood, ktorý je so 45 gólmi historicky najúspešnejším strelcom reprezentácie.
Zatiaľ čo Irán sa predstaví na štvrtom svetovom šampionáte za sebou, Nový Zéland sa na záverečný turnaj vracia po 16 rokoch.
Naposledy štartoval na MS 2010 v Juhoafrickej republike a v základnej skupine bol súperom slovenského tímu, s ktorým na úvod remizoval 1:1.
„Čakali sme naozaj dlhý čas, aby sme sa dostali na majstrovstvá sveta. Nevieme sa dočkať, kedy začneme,“ dodal Bazeley.