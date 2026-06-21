    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina G
    Los Angeles
    21:00
    Irán
    Irán

    Irán dostal povolenie prísť na zápas skôr. Obmedzenia nám skomplikovali veci, hovorí tréner

    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. jún 2026 o 13:43
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    Irán sa trápi počas celého šampionátu s cestovnými reštrikciami.

    Tréner iránskej futbalovej reprezentácie Amir Ghalenoei informoval, že jeho tímu bolo umožnené pricestovať skôr na duel G-skupiny MS proti Belgicku (v nedeľu 21. júna o 21.00 SELČ v Los Angeles).

    Doteraz platilo, že reprezentanti ázijskej krajiny mohli do dejiska zápasu priletieť a odletieť len v deň konania stretnutia.

    Irán sa trápi počas celého šampionátu s cestovnými reštrikciami, pre ktoré mal v pláne podať sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA).

    „Na posledný zápas nám dovolili, aby sme si sami stanovili náš plán cesty. V predošlých dvoch stretnutiach urobili za nás tieto rozhodnutia iní. Obmedzenia nám veľmi skomplikovali veci,“ citovala agentúra DPA trénera Iránu.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny G

    15.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Belgicko
    Belgicko
    1 - 1
    Egypt
    Egypt
    Seattle | Seattle
    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Ghalenoei zároveň uviedol, že by bol rád za väčšiu podporu od účastníkov záverečného turnaja: „Trénerom ostatných 47 tímov som položil otázku, ale nikto mi neodpovedal.

    Som si istý, že sú zaneprázdnení a pripravujú svoje vlastné tímy. Prezident FIFA urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby odstránil prekážky. Snažil sa minimalizovať naše problémy, za čo sa mu chcem poďakovať.“

    Jeho zverenci majú po prvom stretnutí na MS 2026 na konte bod za remízu 2:2 s Novým Zélandom.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Irán dostal povolenie prísť na zápas skôr. Obmedzenia nám skomplikovali veci, hovorí tréner
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Iránski hráči počúvajú hlavného trénera Amira Ghalenoeia počas tréningu.
    Irán dostal povolenie prísť na zápas skôr. Obmedzenia nám skomplikovali veci, hovorí tréner
    teraz
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