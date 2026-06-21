Irán dostal povolenie prísť na zápas skôr. Obmedzenia nám skomplikovali veci, hovorí tréner

Tréner iránskej futbalovej reprezentácie Amir Ghalenoei informoval, že jeho tímu bolo umožnené pricestovať skôr na duel G-skupiny MS proti Belgicku (v nedeľu 21. júna o 21.00 SELČ v Los Angeles).
Doteraz platilo, že reprezentanti ázijskej krajiny mohli do dejiska zápasu priletieť a odletieť len v deň konania stretnutia.
Irán sa trápi počas celého šampionátu s cestovnými reštrikciami, pre ktoré mal v pláne podať sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA).
„Na posledný zápas nám dovolili, aby sme si sami stanovili náš plán cesty. V predošlých dvoch stretnutiach urobili za nás tieto rozhodnutia iní. Obmedzenia nám veľmi skomplikovali veci,“ citovala agentúra DPA trénera Iránu.
MS vo futbale 2026 - program a výsledky skupiny G
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 5
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 11
| Skupina G | Matchday 16
| Skupina G | Matchday 16
Ghalenoei zároveň uviedol, že by bol rád za väčšiu podporu od účastníkov záverečného turnaja: „Trénerom ostatných 47 tímov som položil otázku, ale nikto mi neodpovedal.
Som si istý, že sú zaneprázdnení a pripravujú svoje vlastné tímy. Prezident FIFA urobil všetko, čo bolo v jeho silách, aby odstránil prekážky. Snažil sa minimalizovať naše problémy, za čo sa mu chcem poďakovať.“
Jeho zverenci majú po prvom stretnutí na MS 2026 na konte bod za remízu 2:2 s Novým Zélandom.