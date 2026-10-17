Slováci neuspeli v derby s Českom. Stále majú šancu na zisk cenného kovu

Slovenskí hráči
Slovenskí hráči (Autor: Facebook/ Zväz slovenského kolieskového korčuľovania ZSKK)
TASR|17. okt 2026 o 07:37
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Súper tromi presnými zásahmi za sebou rozhodol o postupe do finále.

Slovenskí reprezentanti v inline hokeji si na World Skate Games v Asuncióne zahrajú o bronz. V semifinálovom stretnutí podľahli v noci na sobotu Česku 2:6.

Česi sa ujali vedenia, no Richard Buchman po prihrávke Adama Šimoniča vyrovnal ešte pred koncom polčasu na 1:1.

V úvode druhého dejstva českí reprezentanti odskočili na 3:1, následne znížil na rozdiel jediného gólu Andrej Končír po asistencii Juraja Juríka.

Súper však tromi presnými zásahmi za sebou definitívne rozhodol o svojom postupe do finále. V druhom semifinále si USA poradili s Francúzskom 5:1.

Slováci sa tak v noci na nedeľu stretnú v boji o bronz s Francúzskom. Informoval o tom Zväz slovenského kolieskového korčuľovania.

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