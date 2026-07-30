Návart Ruska a Bieloruska na MS v hokeji sa nekoná, IIHF predĺžila zákaz

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) predĺžila zákaz štartu reprezentácií Ruska a Bieloruska aj na svetových šampionátoch v sezóne 2026/2027.
Rada IIHF zároveň posudzovala aj možnosti štartu Bieloruska, ktoré napokon môže nominovať svoje tímy na elitné MS mužov do 18 rokov, v IV. divízii MS žien a v III. B-divízii MS žien do 18 rokov.
Bielorusi mali záujem štartovať aj na MS mužov i juniorov, Rada IIHF sa napokon rozhodla predĺžiť im zákaz štartu na týchto šampionátoch.
Dôvodom pokračujúceho zákazu pre Rusko a dva bieloruské národné tímy sú pretrvávajúce obavy týkajúce sa bezpečnosti, ochrany účastníkov a športovej integrity.
O prípadnej účasti Ruska na MS žien 2027 rozhodne Rada IIHF osobitne v novembri 2026 podľa aktuálnej situácie a nového posúdenia rizík.
V nadväznosti na rozhodnutie disciplinárnej komisie IIHF Rada IIHF opätovne analyzovala žiadosť Ruskej hokejovej federácie o povolenie prihlásiť ruský tím na každé z nasledujúcich majstrovstiev IIHF - MS mužov a žien 2027, MS hráčov do 20 rokov 2027, MS žien i mužov do 18 rokov 2027.
Rada IIHF na zasadnutí preskúmala a prediskutovala posúdenie každého z týchto šampionátov samostatne, pričom zohľadnila bezpečnosť, ochranu, prevádzkovú uskutočniteľnosť a športovú integritu v súvislosti s požadovanou účasťou Ruska.
Po tomto preskúmaní Rada rozhodla, že Rusko sa nebude môcť zúčastniť šampionátov v sezóne 2026/2027 z dôvodu pretrvávajúcich obáv týkajúcich sa bezpečnosti a športovej integrity. Definitíva ešte nepadla v súvislosti s MS žien 2027.