IIHF naďalej nesúhlasí s návratom Rusov, chce hľadať riešenie. Bielorusko má zákaz

Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) uviedla, že hoci naďalej nesúhlasí s návratom ruských hokejistov do medzinárodných súťaží, hľadá spôsob, ako vyhovieť verdiktu Športového arbitrážneho súdu (CAS).
Riešenie chce hľadať v spolupráci s národnými zväzmi vrátane Ruska. Federácia o tom informovala vo vyhlásení po niekoľkodňovom zasadnutí svojej rady.
Zároveň potvrdila svoje predchádzajúce rozhodnutie, podľa ktorého Bielorusko ako podporovateľ ruskej invázie na Ukrajinu nesmie na prelome rokov štartovať na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade ani na jarnom seniorskom šampionáte v Nemecku.
CAS pred týždňom rozhodol o okamžitom návrate ruských tímov do súťaží IIHF. Po kritike svojho verdiktu tento týždeň uviedol, že hokejová federácia počas konania nepredložila dostatok dôkazov, ktoré by odôvodňovali zákaz účasti Rusov na šampionátoch.
IIHF, ktorá vyradila Rusko zo súťaží vo februári 2022 po napadnutí Ukrajiny, doteraz vždy argumentovala bezpečnostnými dôvodmi.
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Niekoľko krajín vrátane Česka, Fínska, Švédska či Lotyšska trvá na vylúčení ruskej reprezentácie, kým sa vojna neskončí. Zápasy proti ruskému tímu plánujú bojkotovať.
„Hoci IIHF naďalej nesúhlasí s rozhodnutím športovej arbitráže o účasti Ruska na šampionátoch, podniká nevyhnutné kroky, ktoré si tento verdikt vyžaduje.
Zároveň posudzuje, aké podmienky sú potrebné na zaistenie bezpečnosti šampionátov, ochranu finančnej stability organizácie a zaručenie dlhodobej budúcnosti medzinárodného hokeja,“ uviedla v sobotu federácia.
Dodala, že musí postupovať v súlade s platnými pravidlami, zároveň zodpovedá za priebeh medzinárodných súťaží a ochranu celého hokejového prostredia.
„IIHF preto preveruje všetky dostupné možnosti vrátane začatia rokovaní so všetkými dotknutými národnými zväzmi – vrátane ruského – s cieľom nájsť konštruktívne riešenie, ktoré bude v záujme svetového hokeja,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Návrat ruských hokejistov na medzinárodnú scénu sa nepáči ani niektorým sponzorom.
Automobilka Škoda Auto, ktorá je hlavným partnerom majstrovstiev sveta od roku 1993, uviedla, že v takom prípade prehodnotí svoje pôsobenie v rámci šampionátu.
Fínske mesto Turku uviedlo, že nebude spoluorganizovať budúcoročné majstrovstvá sveta juniorov, ak sa na nich zúčastní Rusko. Česká vláda by mohla zakázať ruským hráčkam vstup na MS žien do 18 rokov, ktoré sa tam uskutočnia v januári.
Kanadský premiér Mark Carney prisľúbil, že Rusko sa nezúčastní na juniorských majstrovstvách sveta, ktoré hostia na prelome rokov kanadské mestá Edmonton a Red Deer.