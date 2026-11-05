Rusko má v rukách silný tromf. IIHF môže za nerešpektovanie verdiktu tvrdo zaplatiť

Už osem hokejových národných tímov by bojkotovalo zápasy proti Rusku na majstrovstvách sveta. Menovite ide o Švédsko, Fínsko, Česko, Nórsko, Dánsko, Rakúsko, Kanadu a Lotyšsko.
Športový arbitrážny súd (CAS) nedávno nariadil návrat "zbornej" na medzinárodné turnaje, Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) situáciu rieši z viacerých pohľadov a zatiaľ nedodala jednoznačné stanovisko, či tak spraví.
Ak by sa IIHF rozhodla nerešpektovať verdikt CAS, ktorý Rusku umožňuje štartovať na svetovom šampionáte, následky by mohli byť drastické.
"Dokážem si predstaviť, že sa Rusko obráti na CAS so žiadosťou, aby IIHF udelil pokutu vo výške jednej miliardy dolárov.
Tú sumu som len tak strelil, ale musí byť taká vysoká, aby nikto neriskoval jej udelenie – v opačnom prípade by to pre nich znamenalo likvidáciu," upozornil bývalý právnik a sudca CAS Conny Jörneklint.
IIHF už skôr avizovala, že rozhodnutie bude rešpektovať, no odvtedy sa situácia zmenila pre bojkot viacerých národných tímov. Turnajov sa to netýka, len vzájomných súbojov s Ruskom.
"Právny systém, ktorý sme prostredníctvom CAS vybudovali a udržiavame, by sa mohol zrútiť, ak by sa medzinárodné športové organizácie rozhodli stáť bokom. A to podľa mňa absolútne neprichádza do úvahy," prezradil ďalej Jörneklint pre web swedenherald.com.
Rusko môže takisto zažalovať jednotlivé národné zväzy na Športovom arbitrážnom súde vo Švajčiarsku.
"Ak by vedenie 'zbornej' nebolo spokojné a domnievalo sa, že tieto krajiny bojkotom duelov nerešpektujú rozhodnutie CAS, mohlo by sa obrátiť na tento súd so žiadosťou, aby im v prípade neodohrania stretnutí udelil vysokú pokutu," vysvetlil Jörneklint.
Ak by k tomu došlo, športovo by došlo ku kontumácii a trom bodom pre Rusko.
A je otázne, či by na takomto turnaji, ako sú MS, boli národné tímy ochotné takto riskovať.