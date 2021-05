Futbalové kluby majú hlavu v smútku. Ihriská zaplavila voda (+FOTO)

„Vybudovali sme rigol, no toto bola taká silná voda, že by ihrisko nezachránilo nič,“ dodal.

„V minulosti nám už ihrisko zalialo, no takto nie. Voda začala dnes klesať, na ihrisku je už len mláky a nánosy lístia. Horšie sú však na tom vnútorné priestory. Všetko je zabahnené a budeme to musieť vypratať,“ smutne konštatoval Frederik Béreš z FK Vyšná Myšľa.

Myšľa pôsobí v šiestej lige v košickej časti a pripravuje sa na reštart súťaží. Či však bude hrať na domácom ihrisku je pre potopu otázne.

„Osobne by som najradšej neriešil žiadne dohrávky. Malo sa začať trénovať a nová súťaž hrať až na jeseň. Chlapci sú rozutekaní a dlho netrénovali. Neviem si predstaviť ako nabehnú hneď do zápasov. Hrozia zranenia a môže to dopadnúť veľmi zle. A teraz táto voda, to bol posledný klinec. Máme z toho hlavu v smútku,“ uzavrel Béreš.

Vyšná Myšľa (okres Košice)