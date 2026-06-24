Fanúšikovia bučali, FIFA trvá na svojom. Hydratačné prestávky zostávajú na MS aj v chladnom počasí

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) bráni rozhodnutie zaradiť hydratačné prestávky na MS 2026 aj v zápasoch, v ktorých to klimatické podmienky nevyžadujú.
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Podľa nich to garantuje rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov turnaja.
Hydratačné prestávky zaviedla FIFA na svetovom šampionáte oficiálne v snahe znížiť riziko vyčerpania hráčov v zápasoch, ktoré sa hrajú vo vysokých teplotách.
Honduraský rozhodca Said Martinez ju však odpískal aj v 26. minúte stredajšieho stretnutia L-skupiny Anglicko - Ghana (0:0), ktoré sa hralo v Bostone v chladnom počasí za dažďa a tesne predtým v 20. minúte sa navyše už hra prerušila, keď sa zrazili hlavami Reece James a Jordan Ayew.
Stretlo sa to s výrazným bučaním fanúšikov, tak ako vo viacerých podobných prípadoch na iných štadiónoch.
Hydratačné prestávky využívajú televízne stanice na vysielanie reklám. „Týkajú sa všetkých tímov vo všetkých dueloch.
Iba takým spôsobom sa garantujú rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov turnaja,“ uviedla FIFA v oficiálnom vyhlásení podľa DPA.