    Slováka na ME na krátkej trati predstihli o kolo, zlatú medailu získal Brit

    Matej Ulík
    Matej Ulík (Autor: SZC - Slovenský zväz cyklistiky)
    TASR|30. júl 2026 o 20:03
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    V ženskej elitnej kategórii dominovali domáce Švajčiarky.

    Slovenský horský cyklista Matej Ulík nedokončil preteky na krátkej trati na majstrovstvách Európy vo švajčiarskom Monte Ceneri, keď ho po siedmich kolách predbehla čelná skupina o kolo.

    Zlatú medailu v kategórii elite získal Brit Charlie Aldridge, ktorý v tesnom finiši zdolal strieborného Taliana Juriho Zanottiho a bronzového Švajčiara Daria Lilla.

    V ženskej elitnej kategórii dominovali domáce Švajčiarky. Zlato získala Sina Freiová pred svojou krajankou Alessandrou Kellerovou a na pódiu ich doplnila Švédka Jenny Risvedsová. Slovensko nemalo v týchto pretekoch zastúpenie.

    V kategórii do 23 rokov Slovensko reprezentovali Dorota Vojtíšková, Peter Šoltés a Dávid Moška. Deväťnásťročnú Vojtíškovú stiahli z trate po štyroch kolách, rovesníka Šoltésa po šiestich. Moška preteky nedokončil, keď odstúpil po štyroch okruhoch.

    Rovnaký osud ako Vojtíškovú stretol medzi juniorkami aj Karolínu Bortelovú, ktorú predstihli líderky o kolo po štyroch kolách. Medzi juniormi sa do cieľa dostal Viliam Balog, ktorý obsadil 28. miesto.

    ME v horskej cyklistike - krátky okruh

    elite - muži:

    1. Charlie Aldridge (V. Brit.) 19:53 min., 2. Juri Zanotti (Tal.) +2 s., 3. Daria Lillo (Švaj.) +3 s,... Matej ULÍK (SR) predbehnutý o kolo

    elite - ženy:

    1. Sina Freiová 20:29 min., 2. Alessandra Kellerová (obe Švaj.) +3 s., 3. Jenny Risvedsová (Švé.) +7 s

    Cyklistika

    Cyklistika

    Matej Ulík
    Matej Ulík
    Slováka na ME na krátkej trati predstihli o kolo, zlatú medailu získal Brit
    št 20:03
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