Slováka na ME na krátkej trati predstihli o kolo, zlatú medailu získal Brit

Slovenský horský cyklista Matej Ulík nedokončil preteky na krátkej trati na majstrovstvách Európy vo švajčiarskom Monte Ceneri, keď ho po siedmich kolách predbehla čelná skupina o kolo.
Zlatú medailu v kategórii elite získal Brit Charlie Aldridge, ktorý v tesnom finiši zdolal strieborného Taliana Juriho Zanottiho a bronzového Švajčiara Daria Lilla.
V ženskej elitnej kategórii dominovali domáce Švajčiarky. Zlato získala Sina Freiová pred svojou krajankou Alessandrou Kellerovou a na pódiu ich doplnila Švédka Jenny Risvedsová. Slovensko nemalo v týchto pretekoch zastúpenie.
V kategórii do 23 rokov Slovensko reprezentovali Dorota Vojtíšková, Peter Šoltés a Dávid Moška. Deväťnásťročnú Vojtíškovú stiahli z trate po štyroch kolách, rovesníka Šoltésa po šiestich. Moška preteky nedokončil, keď odstúpil po štyroch okruhoch.
Rovnaký osud ako Vojtíškovú stretol medzi juniorkami aj Karolínu Bortelovú, ktorú predstihli líderky o kolo po štyroch kolách. Medzi juniormi sa do cieľa dostal Viliam Balog, ktorý obsadil 28. miesto.
ME v horskej cyklistike - krátky okruh
elite - muži:
1. Charlie Aldridge (V. Brit.) 19:53 min., 2. Juri Zanotti (Tal.) +2 s., 3. Daria Lillo (Švaj.) +3 s,... Matej ULÍK (SR) predbehnutý o kolo
elite - ženy:
1. Sina Freiová 20:29 min., 2. Alessandra Kellerová (obe Švaj.) +3 s., 3. Jenny Risvedsová (Švé.) +7 s