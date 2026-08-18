    Holandský univerzál sa vracia na horský bicykel. Štartuje vo Svetovom pohári v Les Gets

    Mathieu van der Poel.
    Mathieu van der Poel. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. aug 2026 o 12:15
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    Holandský univerzál sa predstaví na Svetovom pohári v Les Gets a nevylučuje ani štart na MS v talianskom Val di Sole.

    Holandský univerzál Mathieu van der Poel potvrdil, že sa vracia na horský bicykel a bude štartovať vo Svetovom pohári.

    Jazdec tímu Alpecin-Premier Tech sa predstaví na podujatí v Les Gets, ktoré je na programe už tento týždeň.

    Ten nasledujúci (6.-30. augusta) sa uskutočnia majstrovstvá sveta v talianskom Val di Sole, kam sa zatiaľ oficiálne neprihlásil.

    Tridsaťjedenročný van der Poel má v zbierke tituly majstra sveta v cestnej cyklistike (2023), cyklokrose (2015, 2019-2021, 2023-2026) i disciplíne gravel (2024), no v horskej cyklistike mu stále chýba.

    Najbližšie k nemu bol v roku 2018, keď získal bronz v cross-country vo švajčiarskom Lenzerheide.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Mathieu van der Poel.
    Mathieu van der Poel.
    Holandský univerzál sa vracia na horský bicykel. Štartuje vo Svetovom pohári v Les Gets
    dnes 12:15
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