Horolezectvo sa zmenilo na šialené preteky. Messner odrazil útok poľského rivala

Taliansky horolezec Reinhold Messner je považovaný za najlepšieho horolezca všetkých čias, pre niekoľko generácií milovníkov hôr bol a je obrovskou inšpiráciou.
Do histórie sa zapísal predovšetkým ako prvý človek na svete, ktorý vyliezol na všetkých 14 osemtisícových vrcholov planéty, pričom všetky výstupy absolvoval bez použitia umelého kyslíka.
Historický zápis zavŕšil 16. októbra 1986 výstupom na Lhoce (8 516 m) – od tohto prelomového momentu svetového horolezectva uplynie v piatok presne 40 rokov.
Génius s nevídanými ambíciami
Nápad vyliezť na všetkých štrnásť osemtisícoviek sveta skrsol práve v Messnerovej hlave. Každý horolezec je dobrodruh, no tirolský rodák bol okrem toho aj geniálny vizionár, ktorý sa nebál stanoviť si ciele presahujúce vtedajšie chápanie možností výškového horolezectva.
Svoju cestu začal v roku 1970 na Nanga Parbat, kde pri výstupe cez Rupálsku stenu tragicky zahynul jeho brat Günther, čo Reinhold neskôr označil za svoje najväčšie životné zlyhanie.
Postupne však posúval hranice možného: v roku 1975 zdolal Gašerbrum I alpským spôsobom bez lán, šerpov a kyslíka a v máji 1978 sa spolu s dnes už takmer zabudnutým Rakúšanom Petrom Habelerom postarali o svetový prielom, keď ako prví ľudia v histórii stáli na vrchole Mount Everestu bez kyslíkových prístrojov.
Po ďalších ikonických výkonoch – ako bolo sólo na Nanga Parbat (1978) či sólo na Everest (1980) – mal na konte už desať osemtisícových hlavných vrcholov a novinárom sa oficiálne pochválil s odvážnym projektom 14 x 8000.
Najdivokejší súboj v histórii: Talian verzus Poliak
V čase, keď Messner ohlásil svoj projekt sa nezdalo, že by ho mohol niekto predbehnúť. Ale realita bola iná.
Pred čosi vyše tromi desaťročiami vrcholil najdivokejší a najmedializovanejší súboj v horolezeckej histórii. Riešil sa rébus, kto bude kráľom Himalájí hodný koruny so štrnástimi diamantmi. Alpinista kontra „taternik“, čiže tatranský horolezec.
Messnerov poľský rival Jerzy Kukuczka vyliezol v priebehu dvoch rokoch (1983 až 1985) na Gasherbrum II, Gasherbrum I, Dhaulágirí, Čho Oju a Nanga Parbat.
V zime a v lete 1986 už dokonca znížil skóre na 11:12, keď pridal výstup na Kančendžengu a K2 a na jeseň toho istého roka avizoval výstup novou cestou na Manaslu.
Messner v obave o stratu primátu zvolil finiš v štýle krátky proces: na zvyšné dve osemtisícovky sa vydal „normálkami“ a zo základného tábora pod Makalu do druhého pod Lhoce sa dokonca nechal previezť helikoptérou.
„Splnil sa mi sen. Urobil som pre to všetko,“ boli prvé Messnerove slová po zostupe z Lhoce. S odstupom sa však korigoval: „Štrnásť osemtisícoviek nebol primárny cieľ, bol to vedľajší produkt iných mojich snažení.“
Fanúšikovia horolezectva dodnes vedú polemiku o tom, ktorý z dvojice velikánov bol číslo jeden.
Messnerovi trvalo skompletizovanie Koruny Himalájí 16 rokov. Kukuczka to dokázal za necelých osem rokov, no až 11 mesiacov po ňom v septembri 1987.
Ešte dve porovnania hovoria v prospech Poliaka: Kukuczka až na deväť zo 14 vrcholov vytýčil novú cestu (Messner na sedem) a na štyri vyšiel v zime (Messner ani na jednu).
Naopak, dva ukazovatele favorizujú Messnera: na dve osemtisícovky vyliezol sólovo (Kukuczka na jednu) a na všetky bez kyslíka.
Kukuczka ho použil na Evereste v roku 1980. Keby sa mu však v roku 1989 pri pokuse o prvovýstup na Lhoce nepretrhlo úplne nové lano a nezabil sa, pravdepodobne by sa pokúsil o výstup na najvyšší vrch bez kyslíka.
Nezastavil sa ani na hranici osem tisíc metrov
Dnes 82-ročný Messner dosiahol mimoriadne výsledky aj mimo Himalájí. Koncom roka 1986 výstupom na Mount Vinson v Antarktíde vyliezol na najvyššie vrcholy všetkých siedmich kontinentov (Seven Summits) bez umelého kyslíka.
Pešo prešiel Antarktídu cez južný pól, naprieč prekonal Grónsko a absolvoval expedície cez púšte Gobi, Taklamakan, Atacama či Thár.
Je autorom vyše 60 kníh. V publikácii Yetti, legenda a skutočnosť dospel k záveru, že mýtická bytosť existuje len v predstavách ľudí, ktorí si ju pletú s himalájskym medveďom.
V rokoch 1999 až 2004 bol poslancom Európskeho parlamentu za talianskych Zelených, založil sieť Messnerových horolezeckých múzeí, žije na svojom hrade Juval v Taliansku a venuje sa farmárčeniu aj filmovej tvorbe.
Slovenský zápis medzi elitou
Významnú kapitolu v dejinách lezenia na najvyššie hory napísali aj slovenskí horolezci. Prvá osemtisícovka, na ktorú sa dostali československí lezci, bola Nanga Parbat, v júli 1971 na ňu vystúpili Slováci Ivan Fiala a Michal Orolin.
Na tento výstup nadviazali neskoršie generácie. Jediný Slovák v histórii, ktorému sa podarilo skompletizovať výstupy na všetkých 14 osemtisícoviek sveta, je popradský rodák Peter Hámor.
Svoju cestu za Korunou Himalájí dovŕšil v máji 2017, keď stál na Dhaulágirí.
Hámor vyliezol na 13 osemtisícoviek, výnimkou bol Everest v roku 1998.
Slovensko sa tak stalo 18. krajinou na svete, ktorá má v tomto elitnom klube svojho zástupcu.