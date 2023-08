Rekordérku obviňujú z toho, že mohla spraviť viac pre záchranu nosiča. Vyhrážali sa jej smrťou

Rozruch vyvolali zábery z dronu

Podľa tvrdenia dvoch ďalších horolezcov mohol Mohammad Hassan dostať šancu na život, ak by v daný deň všetky výpravy, ktoré sa usilovali o výstup na K2, prerušili svoje úsilie a sústredili na záchrannú akciu.

V takom prípade by sa podľa nich podarilo nosiča zniesť do údolia. Práve výstupom na K2 skompletizovala Harilová svoj spomenutý rekord.

Harilová sa bráni tvrdením, že v daných podmienkach podľa nej nebolo možné zniesť muža bezpečne do údolia.

"Som si istá, že ak by to bolo možné, každý by sa o to pokúsil. Nebolo to však možné," povedala 37-ročná Nórka, podľa ktorej spomenutá kontroverzia pokazila väčšiu radosť z jej rekordu.

Priznala tiež, že sa jej v súvislosti s tým vyhrážali smrťou.