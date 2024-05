Nepálsky šerpa pokoril vlastný rekord, na Mount Evereste stál už 29-krát

Kami Rita už je na ceste do nižších táborov a je pravdepodobné, že sa v aktuálnej sezóne pokúsi o výstup ešte minimálne raz.

Podarilo sa mu to v nedeľu ráno o 7.25 h miestneho času so skupinou ďalších horolezcov. Už 54-ročný veterán vlani pokoril Everest dvakrát v rozpätí necelého týždňa.

Kami Rita prvýkrát stál na najvyššej hore sveta už v roku 1994, pričom v rokoch 2009, 2010 a 2013 sa mu to podarilo dokonca dvakrát.

Zaujímavosťou je, že otec rekordéra bol jedným z prvých šerpov pri výstupoch na Everest. Kami Rita má na svojom konte aj niekoľko ďalších osemtisícoviek - stál tiež na vrcholoch K2, Čo Oju, Manáslu či Lhoce.

Vlani po dvoch výstupoch informoval, že s lezením neprestane. "Budem liezť, kým mi to telo dovolí," hovoril vlani koncom mája.

O rekord v počte výstupov na najvyšší vrch sveta súperi s krajanom Pasangom Dawom. Ten vlani stál na vrchole Everestu raz a celkovo má na svojom konte 27 úspešných výstupov.

Horolezci zvyčajne v koncom apríla vystúpia pod najvyšším vrcholom sveta do základného tábora a tam podstúpia aklimatizáciu na nadmorskú výšku, náročný terén a riedky vzduch. Až potom sa vydajú do vyšších polôh, to sa zvyčajne deje v prvej polovici mája.