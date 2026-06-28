    Po kritike prezidenta prišla reakcia. Juhokórejský tréner skončil na lavičke

    Hong Myung-bo.
    Hong Myung-bo. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jún 2026 o 18:00
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    Kórejčania sa v tabuľke tímov na tretích priečkach umiestnili na nepostupovej desiatej pozícii.

    Hong Myung-bo odstúpil z postu trénera futbalovej reprezentácie Kórejskej republiky.

    K tomuto kroku sa odhodlal po neúspechu na MS v USA, Mexiku a Kanade, na ktorých jeho zverenci skončili už v základnej skupine. Informovala o tom kórejská tlačová agentúra Yonhap.

    Kórejčania sa v tabuľke tímov na tretích priečkach umiestnili na nepostupovej desiatej pozícii.

    V A-skupine dosiahli v konkurencii Mexika, Juhoafrickej republiky a Česka bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry.

    Výkony kórejského tímu na šampionáte kritizoval aj prezident krajiny I Če-mjong.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hong Myung-bo.
    Hong Myung-bo.
    Po kritike prezidenta prišla reakcia. Juhokórejský tréner skončil na lavičke
    dnes 18:00
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