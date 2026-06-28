Po kritike prezidenta prišla reakcia. Juhokórejský tréner skončil na lavičke

Hong Myung-bo odstúpil z postu trénera futbalovej reprezentácie Kórejskej republiky.
K tomuto kroku sa odhodlal po neúspechu na MS v USA, Mexiku a Kanade, na ktorých jeho zverenci skončili už v základnej skupine. Informovala o tom kórejská tlačová agentúra Yonhap.
Kórejčania sa v tabuľke tímov na tretích priečkach umiestnili na nepostupovej desiatej pozícii.
V A-skupine dosiahli v konkurencii Mexika, Juhoafrickej republiky a Česka bilanciu jedno víťazstvo a dve prehry.
Výkony kórejského tímu na šampionáte kritizoval aj prezident krajiny I Če-mjong.