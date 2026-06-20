    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina F
    5 - 1
    2:0
    Švédsko
    Švédsko
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    Nečakaný debakel. Holanďania sa rozbehli, Švédov si vychutnali piatimi gólmi

    Holanďania sa tešia z gólu v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Fotogaléria (29)
    Holanďania sa tešia z gólu v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|20. jún 2026 o 20:57
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    Holandsko zdolalo Švédsko v skupine F na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Holandsko - Švédsko 5:1 (2:0)

    Góly: 5. a 17. Brobbey, 47. a 54. Gakpo, 89. Summerville – 59. Elanga

    Rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.), ŽK: Gudmundsson, Ayari, Bergvall

    Diváci: 68 777

    Holandsko: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, De Jong (60. Koopmeiners), Reijnders (60. Til) – Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang)

    Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (56. Elanga), Nygren (56. Bergvall), Karlström (56. Zeneli), Ayari (79. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud) – Gyökeres, Isak.

    Futbalisti Holandska si pripísali prvú výhru v F-skupine na MS 2026. V Houstone zdolali Švédsko vysoko 5:1.

    Holanďania tak majú na konte štyri body. Švédi nenadviazali na triumf nad Tuniskom 5:1 z prvého zápasu a naďalej majú tri body.

    Zverenci trénera Koemana nastúpia na ďalší zápas v piatok 26. júna od 1.00 SELČ v Kansas City proti Tunisku, Švédi budú hrať v rovnakom čase v Arlingtone s Japonskom.

    Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Brian Brobbey strieľa úvodný gól v zápase Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    29 fotografií
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Netherlands' Cody Gakpo, left, scores their third goal during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands fans cheer on the stands during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Benjamin Nygren takes a shot during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk controls the ball next to Sweden's Alexander Isak, right, during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Donyell Malen controls the ball chased by Sweden's Gabriel Gudmundsson during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries shields the ball from Sweden's Benjamin Nygren, left, during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey (19) scores their opening goal past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt (23) during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Tijjani Reijnders dribbles past Sweden's Jesper Karlstrom during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey celebrates scoring his side's second goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Jesper Karlstrom, right, vies for the ball with Netherlands' Ryan Gravenberch during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey (19) scores their opening goal past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt (23) during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Tijjani Reijnders jumps for the ball with Sweden's Yasin Ayari, right, during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey celebrates scoring his side's opening goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey scores past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey, right, celebrates scoring his side's opening goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey, left, celebrates with Donyell Malen after scoring his side's opening goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJB 66 Houston - Holandský hráč Brian Brobbey (vľavo) skóruje cez švédskeho brankára Kristoffera Nordfeldta počas zápasu F-skupiny Holandsko – Švédsko na MS 2026 vo futbale v Houstone 20. júna 2026. FOTO TASR/AP Netherlands' Brian Brobbey scores past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - šport - futbal - MS26 - USA - F - skupina - mestá - HoustonPlayers of Sweden pose for the group photos prior to their World Cup Group F soccer match against the Netherlands in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands players pose before the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTeams line up on the pitch ahead of the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina F

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    HolandskoHolandskoNED
    2
    1
    1
    0
    7:3
    4
    V
    R
    2
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    P
    V
    3
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Holandsko - Švédsko

    I. polčas:

    Holanďania začali napĺňať víťazné ambície už v 5. minúte. Prvú vážnejšiu šancu svojho tímu využil Brobbey, keď v šestnástke zužitkoval prihrávku Gakpa - 1:0.

    Švédi, ktorí zvíťazili v prvom zápase nad Tuniskom vysoko 5:1, ostali ešte viac zaskočení v 17. minúte, keď Dumfries poslal do šance Brobbeyho a ten upravil na 2:0. Švédi sa v závere prvého polčasu radovali z gólu Lagerbielkeho, no VAR odhalil tesný ofsajd.

    II. polčas:

    Nádeje Švédov na bodový zisk definitívne zhasli krátko po zmene strán. Dumfriesovu loptu pred bránu usmernil Gakpo a prekonal Nordfeldta - 3:0.

    Holanďania boli psychicky aj herne na koni, duel mali pevne v rukách a Gakpo v 54. minúte zvýšil už na 4:0.

    Severania sa dočkali gólu v 59. minúte, keď sa po troch minútach na trávniku presadil striedajúci Elanga - 4:1.

    Ani tento moment nič nezmenil na obraze hry. Holanďania kontrolovali dianie na ihrisku a ofenzívne snahy Švédov držali ďaleko od vlastnej brány. Definitívnu podobu výsledku dal v 89. minúte Summerville - 5:1.

    Program skupiny F na MS vo futbale 2026

    14.06. 22:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Holandsko
    Holandsko
    2 - 2
    Japonsko
    Japonsko
    Dallas | Dallas
    15.06. 04:00
    | Skupina F | Matchday 4
    Švédsko
    Švédsko
    5 - 1
    Tunisko
    Tunisko
    Monterrey | Monterrey
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    5 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holanďania sa tešia z gólu v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Holanďania sa tešia z gólu v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Nečakaný debakel. Holanďania sa rozbehli, Švédov si vychutnali piatimi gólmi
    dnes 20:57
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Holanďania sa tešia z gólu v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Holanďania sa tešia z gólu v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Nečakaný debakel. Holanďania sa rozbehli, Švédov si vychutnali piatimi gólmi
    dnes 20:57
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    Domov»MS vo futbale 2026»Nečakaný debakel. Holanďania sa rozbehli, Švédov si vychutnali piatimi gólmi