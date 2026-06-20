Švédi vyzerali ako opití. Jedného z nich označili za najzvláštnejšieho hráča sveta

Predstavte si, že ešte pred pár dňami vás ospevujú ako čierneho koňa majstrovstiev sveta. Strelíte päť gólov, rozdávate úsmevy a krajina verí, že prišiel čas veľkého švédskeho návratu. A potom príde jeden zápas, ktorý všetko obráti naruby.
Prehrali spôsobom, ktorý bol pre futbalovú krajinu zvyknutú na disciplínu, organizáciu a chladnokrvnosť takmer ponižujúci. Z tímu, ktorý mal potvrdiť svoju silu, sa stal terč posmechu.
Ešte pred niekoľkými dňami bolo Švédsko jedným z príjemných prekvapení šampionátu. Päť gólov do siete Tuniska (5:1), sebavedomie a pocit, že „Tri korunky“ môžu zájsť ďaleko.
Holandsko naopak vstupovalo do druhého zápasu pod väčším tlakom. Remíza s Japonskom nepriniesla pokoj, ale pochybnosti. Tréner Holandska Ronald Koeman priznal, že niektoré jeho rozhodnutia nevyšli. Potreboval odpoveď. Dostal ju. A bola drvivá.
Našiel chýbajúci diel
Holandsko v druhom zápase MS rozdrvilo Švédsko 5:1 a nešlo len o výsledok. Bolo to vyhlásenie. Vyhlásenie, že Holanďania sa prebudili. Že Koeman našiel chýbajúci diel skladačky. A že niekedy stačí jediná zmena, aby sa z tímu plného otáznikov stalo mužstvo, ktoré zrazu všetkým naháňa strach.
Tou zmenou bol Brian Brobbey.
V čase, keď klasických hrotových útočníkov ubúda a moderný futbal si zamiloval falošné deviatky, pohybujúcich sa tvorcov hry a univerzálov bez stálej pozície, prišiel Brobbey ako návrat do minulosti. Mohutný, neúnavný, nepríjemný. Útočník, ktorý sa neopýta, či sa vám jeho štýl páči. Jednoducho vás prevalcuje.
Prezývku „The Beast“ (Beštia, Šelma, Netvor) nedostal náhodou. Počas pôsobenia v Ajaxe si ju vyslúžil pre svoju silu. Proti Švédsku však ukázal, že nejde len o svaly. Dvakrát skóroval ešte pred dvadsiatou minútou, podržal lopty, viazal na seba obrancov a vytváral priestor pre ostatných. Bol baranidlom aj tvorcom chaosu. V modernej hre pôsobil staromódne. A práve preto tak účinne.
Holandský denník De Telegraaf označil Brobbeyho za „rozpáleného do biela“ a známy komentátor Valentijn Driessen velebil tím.
Museli sme vyhrať
„Presne takto chce každý vidieť holandskú reprezentáciu – tak, ako hrala v úvodnej štvrťhodine proti Švédsku. Nie vypočítavý a zbabelý futbal, aký predviedla proti Japonsku, ale neustálu snahu strieľať góly."
Holandsko - Švédsko 5:1 (2:0)
Góly: 5. a 17. Brobbey, 47. a 54. Gakpo, 89. Summerville – 59. Elanga
Rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.), ŽK: Gudmundsson, Ayari, Bergvall
Diváci: 68 777
Holandsko: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, De Jong (60. Koopmeiners), Reijnders (60. Til) – Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang)
Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (56. Elanga), Nygren (56. Bergvall), Karlström (56. Zeneli), Ayari (79. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud) – Gyökeres, Isak.
Koeman vlastne ani veľmi nevymýšľal. Summerville mal zdravotné problémy, Donyella Malena posunul na pravú stranu a do útoku postavil Brobbeyho. Niekedy bývajú najlepšie riešenia tie, ku ktorým vás prinúti situácia.
„Je to výborný výsledok, ale stále tam bolo dosť momentov, pri ktorých si povieme: toto musí byť lepšie,“ upozorňoval po zápase Koeman.