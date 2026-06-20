    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    20.06.2026, Skupina F
    5 - 1
    2:0
    Švédsko
    Švédsko
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    Švédi vyzerali ako opití. Jedného z nich označili za najzvláštnejšieho hráča sveta

    Holandský útočník Brian Brobbey dal dva góly.
    Fotogaléria (29)
    Holandský útočník Brian Brobbey dal dva góly. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|20. jún 2026 o 23:10
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    Holandská smršť zmietla Švédsko.

    Predstavte si, že ešte pred pár dňami vás ospevujú ako čierneho koňa majstrovstiev sveta. Strelíte päť gólov, rozdávate úsmevy a krajina verí, že prišiel čas veľkého švédskeho návratu. A potom príde jeden zápas, ktorý všetko obráti naruby.

    Prehrali spôsobom, ktorý bol pre futbalovú krajinu zvyknutú na disciplínu, organizáciu a chladnokrvnosť takmer ponižujúci. Z tímu, ktorý mal potvrdiť svoju silu, sa stal terč posmechu. 

    Ešte pred niekoľkými dňami bolo Švédsko jedným z príjemných prekvapení šampionátu. Päť gólov do siete Tuniska (5:1), sebavedomie a pocit, že „Tri korunky“ môžu zájsť ďaleko.

    Holandsko naopak vstupovalo do druhého zápasu pod väčším tlakom. Remíza s Japonskom nepriniesla pokoj, ale pochybnosti. Tréner Holandska Ronald Koeman priznal, že niektoré jeho rozhodnutia nevyšli. Potreboval odpoveď. Dostal ju. A bola drvivá.

    Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Brian Brobbey strieľa úvodný gól v zápase Holandsko - Švédsko na MS vo futbale 2026
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026
    29 fotografií
    Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska oslavujú gól v zápase so Švédskom na MS vo futbale 2026Netherlands' Cody Gakpo, left, scores their third goal during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands fans cheer on the stands during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Benjamin Nygren takes a shot during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Virgil van Dijk controls the ball next to Sweden's Alexander Isak, right, during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Donyell Malen controls the ball chased by Sweden's Gabriel Gudmundsson during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Denzel Dumfries shields the ball from Sweden's Benjamin Nygren, left, during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey (19) scores their opening goal past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt (23) during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Tijjani Reijnders dribbles past Sweden's Jesper Karlstrom during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey celebrates scoring his side's second goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSweden's Jesper Karlstrom, right, vies for the ball with Netherlands' Ryan Gravenberch during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey (19) scores their opening goal past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt (23) during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Tijjani Reijnders jumps for the ball with Sweden's Yasin Ayari, right, during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey celebrates scoring his side's opening goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey scores past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey, right, celebrates scoring his side's opening goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands' Brian Brobbey, left, celebrates with Donyell Malen after scoring his side's opening goal against Sweden during a World Cup Group F soccer match in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJB 66 Houston - Holandský hráč Brian Brobbey (vľavo) skóruje cez švédskeho brankára Kristoffera Nordfeldta počas zápasu F-skupiny Holandsko – Švédsko na MS 2026 vo futbale v Houstone 20. júna 2026. FOTO TASR/AP Netherlands' Brian Brobbey scores past Sweden goalkeeper Kristoffer Nordfeldt during the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - šport - futbal - MS26 - USA - F - skupina - mestá - HoustonPlayers of Sweden pose for the group photos prior to their World Cup Group F soccer match against the Netherlands in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolNetherlands players pose before the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTeams line up on the pitch ahead of the World Cup Group F soccer match between the Netherlands and Sweden in Houston, Saturday, June 20, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Našiel chýbajúci diel

    Holandsko v druhom zápase MS rozdrvilo Švédsko 5:1 a nešlo len o výsledok. Bolo to vyhlásenie. Vyhlásenie, že Holanďania sa prebudili. Že Koeman našiel chýbajúci diel skladačky. A že niekedy stačí jediná zmena, aby sa z tímu plného otáznikov stalo mužstvo, ktoré zrazu všetkým naháňa strach.

    Tou zmenou bol Brian Brobbey.

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    V čase, keď klasických hrotových útočníkov ubúda a moderný futbal si zamiloval falošné deviatky, pohybujúcich sa tvorcov hry a univerzálov bez stálej pozície, prišiel Brobbey ako návrat do minulosti. Mohutný, neúnavný, nepríjemný. Útočník, ktorý sa neopýta, či sa vám jeho štýl páči. Jednoducho vás prevalcuje.

    Prezývku „The Beast“ (Beštia, Šelma, Netvor) nedostal náhodou. Počas pôsobenia v Ajaxe si ju vyslúžil pre svoju silu. Proti Švédsku však ukázal, že nejde len o svaly. Dvakrát skóroval ešte pred dvadsiatou minútou, podržal lopty, viazal na seba obrancov a vytváral priestor pre ostatných. Bol baranidlom aj tvorcom chaosu. V modernej hre pôsobil staromódne. A práve preto tak účinne.

    Holandský denník De Telegraaf označil Brobbeyho za „rozpáleného do biela“ a známy komentátor Valentijn Driessen velebil tím.

    Museli sme vyhrať

    „Presne takto chce každý vidieť holandskú reprezentáciu – tak, ako hrala v úvodnej štvrťhodine proti Švédsku. Nie vypočítavý a zbabelý futbal, aký predviedla proti Japonsku, ale neustálu snahu strieľať góly."

    Holandsko - Švédsko 5:1 (2:0)

    Góly: 5. a 17. Brobbey, 47. a 54. Gakpo, 89. Summerville – 59. Elanga

    Rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.), ŽK: Gudmundsson, Ayari, Bergvall

    Diváci: 68 777

    Holandsko: Verbruggen – Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven – Gravenberch, De Jong (60. Koopmeiners), Reijnders (60. Til) – Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang)

    Švédsko: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Bernhardsson (56. Elanga), Nygren (56. Bergvall), Karlström (56. Zeneli), Ayari (79. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud) – Gyökeres, Isak.

    Koeman vlastne ani veľmi nevymýšľal. Summerville mal zdravotné problémy, Donyella Malena posunul na pravú stranu a do útoku postavil Brobbeyho. Niekedy bývajú najlepšie riešenia tie, ku ktorým vás prinúti situácia.

    „Je to výborný výsledok, ale stále tam bolo dosť momentov, pri ktorých si povieme: toto musí byť lepšie,“ upozorňoval po zápase Koeman.

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    Domov»MS vo futbale 2026»Švédi vyzerali ako opití. Jedného z nich označili za najzvláštnejšieho hráča sveta