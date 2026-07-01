Po penaltovom zlyhaní prichádza koniec. Tréner Holandska sa rozhodol skončiť na lavičke

Ronald Koeman v utorok oznámil svoj koniec na lavičke holandskej futbalovej reprezentácie.
Šesťdesiattriročný tréner rezignoval na post kormidelníka „oranjes“ po prehre Holanďanov proti Maroku v šestnásťfinále prebiehajúcich majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Duel sa v riadnom hracom čase aj po predĺžení skončil remízou 1:1. Maročania uspeli v jedenástkovom rozstrele.
„Včera večer som sa rozhodol ukončiť svoje pôsobenie vo funkcii hlavného trénera holandskej reprezentácie. Všetci sme zdieľali sen, že na týchto MS napíšeme históriu, ale nepodarilo sa nám to.
Nikto nie je sklamanejší ako ja. Nesiem za to v konečnom dôsledku zodpovednosť,“ uviedol podľa agentúry AFP Koeman, ktorému prehovorili do rozhodnutia aj zdravotné problémy jeho manželky Bartiny, ktorej diagnostikovali rakovinu prsníka: „Posledné roky mi opäť umožnili uvedomiť si, že existujú veci, ktoré sú dôležitejšie ako futbal.
Futbal je môj život, ale zdravie je na nezaplatenie. Keď niekto, koho milujete, vedie ťažký boj, zmení sa vám pohľad na veci.“
Koeman bol na čele holandského národného tímu od začiatku roka 2023. Už predtým „oranjes“ viedol v rokoch 2018-2020.
Počas druhého funkčného obdobia odohrali Holanďania dovedna 44 zápasov pod vedením Koemana s bilanciou 24 víťazstiev, 9 remíz a 11 prehier.
Koeman viedol na klubovej úrovni Ajax Amsterdam, Benficu Lisabon, anglické kluby FC Southampton a FC Everton či španielskeho giganta FC Barcelona.
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