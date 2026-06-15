Japonci chceli viac, no bod si vážia. Sme sklamaní, no je to realita, vravel van Dijk

Japonskí futbalisti sa po trinástich rokoch stretli s Holandskom a opäť dokázali uhrať remízu 2:2.
V nedeľňajšom zápase F-skupiny majstrovstiev sveta dvakrát odpovedali na vedúce góly favorita a minútu pred koncom riadneho času si zaistili prvý bod na turnaji.
Po bezgólovom prvom polčase išli „Oranjes“ do vedenia zásluhou kapitána Virgila van Dijka, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Keito Nakamura.
Crysencio Summerville v 64. minúte vrátil Holanďanom vedenie, no to si favorit nepostrážil. V 89. minúte vyrovnal po rohovom kope Daiči Kamada, od ktorého sa odrazila do siete hlavička jeho spoluhráča Kokiho Ogawu.
Repríza po 13 rokoch
Duel sa tak skončil rovnakým skóre ako pred 13 rokmi, keď sa oba tímy stretli naposledy v príprave a Japonci dokázali stiahnuť manko 0:2.
Japonský tréner Hadžime Morijasu napriek tomu nebol spokojný s výkonom svojho mužstva.
„Nie som príliš spokojný s remízou, ale hoci sme dvakrát prehrávali, hráči to nevzdali a ako tím spoločne tvrdo bojovali. Hoci je zisk jediného bodu trochu sklamaním, spoločným úsilím sa nám podarilo dosiahnuť tento výsledok.
Trpezlivo sme bránili a potom sme sa snažili byť v útoku agresívnejší. Hráči zrealizovali to, čo sme naplánovali a na čo sme sa pripravili,“ povedal pre oficiálnu stránku turnaja.
Zmiešané pocity po stretnutí mal aj jeho náprotivok Ronald Koeman. „Som sklamaný, že sme nevyhrali. Nie som však až taký pesimistický. Videl som tím, ktorý urobil veľký pokrok, samozrejme, môžeme hrať lepšie a počas turnaja sa o to pokúsime,“ uviedol.
Obdivuhodná séria
Jeho zverenci odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Švédsku (19.00 SELČ). Japonsko sa stretne o deň neskôr v sobotu 21. júna od 6.00 SELČ s Tuniskom.
„Pred zápasom sme hovorili, že potrebujeme získať aspoň jeden bod. Duel bol náročný, ale podarilo sa nám ukázať to, na čo sme sa pripravili a bolo dobré, že sme si odniesli aspoň ten jeden bod.
Proti silnému súperovi, akým je Holandsko, ak prehrávate 0:1, môže sa to ľahko zmeniť na 0:2 alebo 0:3. Skutočnosť, že sme sa nevzdali a vybojovali remízu, svedčí o charaktere tohto tímu,“ povedal autor gólu na 2:2 Daiči Kamada.
Holanďania síce natiahli šnúru bez prehry v základných skupinách na MS na 17 zápasov, ale bod proti tímu, ktorý je o desať miest pod nimi v rebríčku FIFA (8. vs 18.) sa im málil.
„Myslím si, že sme bránili dobre. Na konci sme sa stiahli trochu príliš hlboko, ale samozrejme, že v tom zohrávajú úlohu aj okolnosti.
Oni si veľa šancí nevytvorili, preto sme viac sklamaní, že sme inkasovali zo štandardnej situácie. Taká je však realita, berieme bod a teraz sa sústredíme na Švédsko.
Musíme jednoducho pokračovať ďalej. Je to začiatok a musíme sa do turnaja dostať. Dúfajme, že nás čaká ešte veľa zápasov,“ povedal Van Dijk.