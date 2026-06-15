    Holandsko
    Holandsko
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina F
    2 - 2
    0:0
    Japonsko
    Japonsko

    Japonci chceli viac, no bod si vážia. Sme sklamaní, no je to realita, vravel van Dijk

    Futbalisti Japonska oslavujú gól.
    Fotogaléria (20)
    Futbalisti Japonska oslavujú gól. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. jún 2026 o 10:30
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    Oba tímy uhrali rovnaký výsledok ako pred trinástimi rokmi.

    Japonskí futbalisti sa po trinástich rokoch stretli s Holandskom a opäť dokázali uhrať remízu 2:2.

    V nedeľňajšom zápase F-skupiny majstrovstiev sveta dvakrát odpovedali na vedúce góly favorita a minútu pred koncom riadneho času si zaistili prvý bod na turnaji.

    Po bezgólovom prvom polčase išli „Oranjes“ do vedenia zásluhou kapitána Virgila van Dijka, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Keito Nakamura.

    Crysencio Summerville v 64. minúte vrátil Holanďanom vedenie, no to si favorit nepostrážil. V 89. minúte vyrovnal po rohovom kope Daiči Kamada, od ktorého sa odrazila do siete hlavička jeho spoluhráča Kokiho Ogawu.

    Fotogaléria zo zápasu Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026 (skupina F)
    Frenkie de Jong a Takefusa Kubo v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    Zion Suzuki a Shogo Taniguchi v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    Ayase Ueda a Virgil van Dijk v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    Keito Nakamura v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026
    20 fotografií
    Ryan Gravenberch a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Zion Suzuki v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Jan Paul van Hecke a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Cody Gakpo v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Donyell Malen v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Tsuyoshi Watanabe a Micky van de Ven v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Fanúšikovia na tribúnach v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Hráči Japonska v zápase s Holandskom na MS vo futbale 2026Jorrel Hato a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Frenkie de Jong a Daizen Maeda v zápase Holandsko - Japonsko na MS vo futbale 2026Hráči Holandska v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026Fanúšikovia Japonska v zápase s Holandskom na MS vo futbale 2026Hráči Holandska pred zápasom s Japonskom na MS vo futbale 2026Hráči Japonska pred zápasom s Holandskom na MS vo futbale 2026

    Repríza po 13 rokoch

    Duel sa tak skončil rovnakým skóre ako pred 13 rokmi, keď sa oba tímy stretli naposledy v príprave a Japonci dokázali stiahnuť manko 0:2.

    Japonský tréner Hadžime Morijasu napriek tomu nebol spokojný s výkonom svojho mužstva.

    „Nie som príliš spokojný s remízou, ale hoci sme dvakrát prehrávali, hráči to nevzdali a ako tím spoločne tvrdo bojovali. Hoci je zisk jediného bodu trochu sklamaním, spoločným úsilím sa nám podarilo dosiahnuť tento výsledok.

    Trpezlivo sme bránili a potom sme sa snažili byť v útoku agresívnejší. Hráči zrealizovali to, čo sme naplánovali a na čo sme sa pripravili,“ povedal pre oficiálnu stránku turnaja.

    Zmiešané pocity po stretnutí mal aj jeho náprotivok Ronald Koeman. „Som sklamaný, že sme nevyhrali. Nie som však až taký pesimistický. Videl som tím, ktorý urobil veľký pokrok, samozrejme, môžeme hrať lepšie a počas turnaja sa o to pokúsime,“ uviedol.

    Obdivuhodná séria

    Jeho zverenci odohrajú ďalší duel v sobotu 20. júna v Houstone proti Švédsku (19.00 SELČ). Japonsko sa stretne o deň neskôr v sobotu 21. júna od 6.00 SELČ s Tuniskom.

    „Pred zápasom sme hovorili, že potrebujeme získať aspoň jeden bod. Duel bol náročný, ale podarilo sa nám ukázať to, na čo sme sa pripravili a bolo dobré, že sme si odniesli aspoň ten jeden bod.

    Proti silnému súperovi, akým je Holandsko, ak prehrávate 0:1, môže sa to ľahko zmeniť na 0:2 alebo 0:3. Skutočnosť, že sme sa nevzdali a vybojovali remízu, svedčí o charaktere tohto tímu,“ povedal autor gólu na 2:2 Daiči Kamada.

    Holanďania síce natiahli šnúru bez prehry v základných skupinách na MS na 17 zápasov, ale bod proti tímu, ktorý je o desať miest pod nimi v rebríčku FIFA (8. vs 18.) sa im málil.

    „Myslím si, že sme bránili dobre. Na konci sme sa stiahli trochu príliš hlboko, ale samozrejme, že v tom zohrávajú úlohu aj okolnosti.

    Oni si veľa šancí nevytvorili, preto sme viac sklamaní, že sme inkasovali zo štandardnej situácie. Taká je však realita, berieme bod a teraz sa sústredíme na Švédsko.

    Musíme jednoducho pokračovať ďalej. Je to začiatok a musíme sa do turnaja dostať. Dúfajme, že nás čaká ešte veľa zápasov,“ povedal Van Dijk.

    Tabuľka skupiny F na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    2
    HolandskoHolandskoNED
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    JaponskoJaponskoJPN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    4
    TuniskoTuniskoTUN
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Japonska oslavujú gól.
    Futbalisti Japonska oslavujú gól.
    Japonci chceli viac, no bod si vážia. Sme sklamaní, no je to realita, vravel van Dijk
    dnes 10:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Japonska oslavujú gól.
    Futbalisti Japonska oslavujú gól.
    Japonci chceli viac, no bod si vážia. Sme sklamaní, no je to realita, vravel van Dijk
    dnes 10:30
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