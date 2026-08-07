Hokejisti Žiliny mali skalp českého majstra na dosah. Nezvládli však záverečnú 10-minútovku

Hokejisti Vlci Žilina počas prípravy.
Hokejisti Vlci Žilina počas prípravy. (Autor: TASR)
ČTK|7. aug 2026 o 19:30
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Góly Vlkov strelili Michal Juščák a Kamil Walega.

Prípravný zápas

HC Dynamo Pardubice – Vlci Žilina 3:2 (0:0, 1:2, 2:0)

Góly: 31. Stránský, 42. Gazda, 50. Kaplan – 22. Juščák, 25. Walega

Hokejisti Žiliny prehrali v piatkovom prípravnom stretnutí pred novou sezónou Tipsport ligy s českým extraligistom HC Dynamo Pardubice 2:3. Góly Vlkov strelili Michal Juščák a Kamil Walega.

Dynamo ešte v polovici stretnutia prehrávalo 0:2, následne ale stretnutie otočilo. Víťazný gól strelil v 50. min útočník Robin Kaplan.

Kouč Filip Pešán nasadil do zápasu množstvo hráčov širšieho kádra, chýbal kapitán Lukáš Sedlák alebo Roman Červenka, z veľkých letných posíl nastúpil iba Matej Stránsky.

David Tomášek aj Tomáš Nosek si tak na svoju pardubickú premiéru musia počkať. Stránsky ozdobil prvý štart za Východočechmi bránkou a asistenciou.

Tipsport liga

Hokejisti Vlci Žilina počas prípravy.
Hokejisti Vlci Žilina počas prípravy.
Hokejisti Žiliny mali skalp českého majstra na dosah. Nezvládli však záverečnú 10-minútovku
dnes 19:30
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