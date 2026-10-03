Uctí si zosnulého otca. Kuzmenko sa rozhodol zmeniť si číslo na drese

Hokejista Pittsburghu Andrej Kuzmenko si na počesť otca, ktorého minulý týždeň na Sibíri zabil medveď, zmenil číslo a v NHL bude mať na drese 62. Jeho otec mal práve 62 rokov.
Navyše 30-ročný útočník po návrate do klubu prezradil, že jeho matka sa narodila v roku 1962. Doteraz nosil Kuzmenko v tíme Penguins dres s číslom 10.
V piatok sa ruský hokejista prvýkrát po pohrebe uznávaného hokejového trénera Alexandra Kuzmenka v Moskve prvýkrát zapojil do tréningu Pittsburghu.
Novinárom krátko opísal, ako jeho otec so šelmou bojoval. "Bol s priateľmi na rybách a stál vo vode. Zozadu sa k nemu priblížil medveď a zaútočil. Otec s ním bojoval hodinu a desať minút, potom ešte dva dni žil," povedal.
Pittsburgh bez Kuzmenka začal sezónu NHL v stredu drvivým víťazstvom 7:0 na ľade Philadelphie. Prvýkrát doma budú "tučniaky" hrať dnes proti Montrealu. Ruský útočník v elitnej lige predtým pôsobil vo Vancouveri, Calgary, Philadelphii a Los Angeles.