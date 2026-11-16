Najproduktívnejšieho hráča v histórii Winnipegu ocenila NHL. Medzi trojicou aj brankár Minnesoty

Mark Scheifele.
Mark Scheifele. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|16. nov 2026 o 20:20
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Ocenený bol aj útočník Caroliny Nikolaj Ehlers.

Hráčom týždňa v NHL bol vyhlásený útočník Mark Scheifele, ktorý sa stal najproduktívnejším hokejistom v histórii klubu Winnipeg Jets.

Ocenení boli aj brankár Minnesoty Jesper Wallstedt a útočník Caroliny Nikolaj Ehlers. 

Tridsaťtriročný Scheifele si v uplynulom týždni pripísal v troch zápasoch osem bodov za tri góly a päť asistencií.

Kanadský majster sveta z roku 2016 navyše prekonal rekordných 929 bodov Dalea Hawerchuka v drese Jets a vyrovnal jeho klubový rekord v počte strelených gólov (379).

Zároveň prekonal aj rekord Thomasa Steena v počte asistencií (553), ktorý bol takisto klubovým rekordom Winnipegu.

Scheifele pritom za tím odohral celú svoju kariéru. Švédsky brankár Wallstedt vychytal Minnesote tri víťazstvá v troch zápasoch na súperových klziskách.

V týchto dueloch inkasoval v priemere 1,66 gólu na zápas a dosiahol úspešnosť zákrokov 94,4 percenta. 

Najproduktívnejší dánsky hokejista v histórii NHL Ehlers prispel k dvom víťazstvám Caroliny nad Seattlom v dvoch zápasoch, ktoré sa odohrali v Helsinkách. Na triumfoch sa podieľal jedným gólom a štyrmi asistenciami.

Tabuľky NHL

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Východná konferencia:

NHL

Mark Scheifele.
Mark Scheifele.
Najproduktívnejšieho hráča v histórii Winnipegu ocenila NHL. Medzi trojicou aj brankár Minnesoty
dnes 20:20
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